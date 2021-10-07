Ирина Шейк вернулась в Нью-Йорк

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Ирина Шейк Getty

После окончания Недели моды в Париже Ирина Шейк не задержалась ни на день во французской столице: накануне супермодель уже заметили на улицах Нью-Йорка. Невероятные подиумные образы и «голые» платья сменил привычный городской монохром и стиль total black. Ирина решает рабочие вопросы в полностью черном ансамбле: водолазке, брюках и тренче Burberry.

Отсутствие других цветов распространилось даже на аксессуары — защитную маску и солнцезащитные очки. В отличие от других выходов супермодели, которыми мы привыкли любоваться, этот относится к категории «на каждый день» и уместен практически везде.

Ирина Шейк Getty

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