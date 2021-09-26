Еще одна голливудская легенда на церемонии открытия Музея киноакадемии

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Николь Кидман Getty

Николь Кидман Getty

Для появления на гала-вечере в честь церемонии открытия Музея киноакадемии Николь Кидман выбрала платье Rodarte — из прозрачной ткани, декорированное огромными вышитыми цветами. Кроме прочего, очень импонирует выбор бьюти-образа звезды — впервые за долгое время Николь позволила себе быть максимально естественной и распустила свои упругие кудряшки, что прибавило образу расслабленности и кокетства.

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