Итальянская звезда подиумов представила коллекцию бренда The Attico

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Бьянка Балти Getty

Неделя моды в Милане проходит уже в более привычных реалиях, чем это было год назад. Но, в тоже время, бренды извлекли урок из локдауна и находят все новые и более интересные формы самовыражения и проведения fashion-мероприятий. Необычный формат предложили креативные директора бренда The Attico: всех гостей шоу позвали на шумную гламурную вечеринку в пространство Палаццо Исимбарди. В течение всей ночи подъезжали подружки Дома в вещах из заветной коллекции, — и просто смешивались с толпой, продолжая веселиться.

Одной из таких «секретных подружек» стала итальянская супермодель Бьянка Балти. Остаться незамеченной ей не удалось — она тут же отвлекла внимание всех гостей от «голых» платьев остальных моделей. Бьянка словно окунулась с головой в облако розовых перьев или накинула поверх серебряного мини три двухметровых боа. Образ получился достаточно эффектным и неожиданным.

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