Эффектный выход актрисы

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Кейт Хадсон Getty

Кинофестиваль в Венеции ещё не закончился, но фавориты на звание самых эффектных и роскошных выходов на красную дорожку уже есть. И Кейт Хадсон в топе этого списка.

Актриса предстала перед гостями в алом кутюрном платье Valentino, верх которого выполненный из прозрачной ткани с кружевными вставками, а пышная юбка — из тюля. В таком наряде все внимание окружающих просто гарантировано.

Кейт Хадсон Getty

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