Зендая в "мокром" платье, которое войдет в историю кинофестиваля в Венеции
Актриса на премьере фильма «Дюна»
Читайте также: Эмили Ратаковски разделась для бренда Рианны25-летняя американская актриса Зендая продемонстрировала невероятный образ в рамках Венецианского кинофестиваля. Платье Balmain из кожи телесного цвета с эффектом «мокрой» ткани и длинным разрезом облегало тело звезды буквально как вторая кожа. Образ только что вышедшей из воды нимфы дополняла прическа с таким же «мокрым» эффектом.
Разбавляли этот «голый» образ только массивное колье в форме змеи, инкрустированной бриллиантами и огромным изумрудным кабошоном в 93 карата и перстень с изумрудом. Все украшения предоставлены звезде Домом BVLGARI.
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