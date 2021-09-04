Актриса на премьере фильма «Дюна»

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25-летняя американская актриса Зендая продемонстрировала невероятный образ в рамках Венецианского кинофестиваля. Платье Balmain из кожи телесного цвета с эффектом «мокрой» ткани и длинным разрезом облегало тело звезды буквально как вторая кожа. Образ только что вышедшей из воды нимфы дополняла прическа с таким же «мокрым» эффектом.

Зендая Getty

Разбавляли этот «голый» образ только массивное колье в форме змеи, инкрустированной бриллиантами и огромным изумрудным кабошоном в 93 карата и перстень с изумрудом. Все украшения предоставлены звезде Домом BVLGARI.

Зендая Getty

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