Вечная классика: королева Летиция в платье с беспроигрышным вырезом
Испанская королева в безупречном образе
Читайте также: Эйса Гонсалес в платье с «ресницами», которое загипнотизирует каждогоКоролева Летиция всегда знает, как преподнести строгий классический образ так, чтобы это было не только модно и красиво, но и ещё очень женственно. Последний официальный выход испанской королевы — прямое тому подтверждение.
Супруга Фелипе VI выбрала черное платье-карандаш. Казалось бы, что может быть проще, но открытые плечи, обнаженные благодаря широкому вырезу, добавили чрезмерно строгому и простому образу нотку игривости. И стоит отметить, что обнаженные плечи — это всегда красиво и утонченно.
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