Рассказываем, где можно купить самую красивую вышиванку

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки Ivona

FOBERINI

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Foberini — украинский этно-бренд, который представляет юбки, украшенные вышитыми узорами, стилизованные вышиванки и платья. Дизайнеры отдают предпочтение нежной и насыщенной гамме цветов, а также аутентичному орнаменту. Одежду можно носить как с каблуками, так и со спортивной обувью.

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки foberini.com

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки foberini.com

SVITLO

Дизайн-студия в своих коллекциях использует старинные узоры с семейных реликвий, редкие техники пошива и раритетные мотивы с разных уголков Украины. У них Вы можете найти вышиванки, авторские платья, юбки, украшения и аксессуары. Уникальность бренда в том, что все вещи и аксессуары создаются лишь в одном экземпляре.

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки svitlo.style

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки svitlo.style

2KOLYORY

Как заявляет о себе бренд, 2KOLYORY — это ДНК украинской нации. Это сочетание двух стихий, начала и конца, женского и мужского, прошлого и будущего, черного и красного – вечное противостояние противоположностей. Дизайнеры бренда умело совмещают аутентичный орнамент с современным кроем. В коллекциях есть мужские и женские вышиванки, блузы, туники, юбки и даже свадебные платья.

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки 2kolyory.com

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки 2kolyory.com

YULIYA MAGDYCH

Невероятные платья Юлии Магдыч с аутентичным дизайном полюбили такие украинские звезды, как Ольга Сумская, Тина Кароль, Катя Осадчая, Джамала, Влада Литовченко, Маша Ефросинина и другие. В своих коллекциях она делает акцент на этнические орнаменты, используя в одежде лен, шерсть, кашемир, вельвет. К тому же, дизайнер смело использует украинскую вышивку в стилизации японских кимоно, которые выглядят ярко и роскошно.

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки yuliyamagdych.com

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки yuliyamagdych.com

Varenyky Fashion

Бренд Varenyky Fashion прекрасно сочетает современные тренды с вековыми традициями украинской вышиванки. Орнаменты вышиванок разработаны в консультации с этнологами, опираясь на давние обереги, которые защищали их владельцев. Соответственно, дизайнеры бренда возвращают одежде сакральное значение – защита и тела, и души. Это главное, что отличает Varenyky Fashion от других брендов вышиванок.

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки varenykyfashion.com

Украинские бренды, которые внедряют в свои коллекции вышиванки varenykyfashion.com

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