Маска с картофельным крахмалом 

Картофельный крахмал стимулирует работу всех структур тканей, активирует рост новых клеток и быстро восстановит кожу после стресса, уменьшая покраснения и придавая ей сияющий вид.

  • 15 грамм картофельного крахмала 
  • 80 мл свежевыжатого морковного сока 
  • 100 мл теплой кипяченной воды 
  • 25 грамм жирной сметаны 

Маска с апельсиновым соком и медом

В сочетании с медом апельсиновый сок глубоко очистит поры, освежит и поспособствует восстановлению коллагена и увлажнит кожу.

  • Сок одного апельсина
  • 2 столовые ложки органического меда

Маска с апельсиновым соком и медом
Маска с апельсиновым соком и медом

Овсяная маска с бананом 

Овсяная маска глубоко увлажнит кожу, восстановит ее защитный барьер и повысит упругость. Банан в составе данной маски улучшит цвет лица, разгладит морщины и удалит с поверхности кожи ороговевшие клетки. 

  • 2 столовые ложки овсяных хлопьев
  • Половина банана 
  • 2 столовые ложки несладкого творога

Вам будет интересно прочитать на Ivona: