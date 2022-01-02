Приводим себя в порядок после новогоднего застолья

3 рецепта домашних масок, которые помогут быстро привести себя в порядок freepik.com

Маска с картофельным крахмалом

Картофельный крахмал стимулирует работу всех структур тканей, активирует рост новых клеток и быстро восстановит кожу после стресса, уменьшая покраснения и придавая ей сияющий вид.

15 грамм картофельного крахмала

80 мл свежевыжатого морковного сока

100 мл теплой кипяченной воды

25 грамм жирной сметаны

Маска с апельсиновым соком и медом

В сочетании с медом апельсиновый сок глубоко очистит поры, освежит и поспособствует восстановлению коллагена и увлажнит кожу.

Сок одного апельсина

2 столовые ложки органического меда

Маска с апельсиновым соком и медом

Овсяная маска с бананом

Овсяная маска глубоко увлажнит кожу, восстановит ее защитный барьер и повысит упругость. Банан в составе данной маски улучшит цвет лица, разгладит морщины и удалит с поверхности кожи ороговевшие клетки.

2 столовые ложки овсяных хлопьев

Половина банана

2 столовые ложки несладкого творога

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