3 рецепта домашних масок, которые помогут быстро привести себя в порядок
Приводим себя в порядок после новогоднего застолья
Маска с картофельным крахмалом
Картофельный крахмал стимулирует работу всех структур тканей, активирует рост новых клеток и быстро восстановит кожу после стресса, уменьшая покраснения и придавая ей сияющий вид.
- 15 грамм картофельного крахмала
- 80 мл свежевыжатого морковного сока
- 100 мл теплой кипяченной воды
- 25 грамм жирной сметаны
Маска с апельсиновым соком и медом
В сочетании с медом апельсиновый сок глубоко очистит поры, освежит и поспособствует восстановлению коллагена и увлажнит кожу.
- Сок одного апельсина
- 2 столовые ложки органического меда
Овсяная маска с бананом
Овсяная маска глубоко увлажнит кожу, восстановит ее защитный барьер и повысит упругость. Банан в составе данной маски улучшит цвет лица, разгладит морщины и удалит с поверхности кожи ороговевшие клетки.
- 2 столовые ложки овсяных хлопьев
- Половина банана
- 2 столовые ложки несладкого творога
Вам будет интересно прочитать на Ivona: