Когда душа требует нежности

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После яркого и эффектного маникюра со сложным дизайном часто хочется чего-то романтичного, изящного и утончённого. Это значит, что пришла пора сделать нежный маникюр. К тому же, такой нейл-арт идеально гармонирует с любым образом и стилем, уместен в любой ситуации и отлично смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. И самое главное — такой маникюр никогда не выйдет из моды.

Модный нежный маникюр 2022 freepik.com

Нежные оттенки маникюра придают образу хрупкости и женственности. Но это не значит, что такой маникюр может быть только в однотонном варианте. Нейл-мастера рекомендуют обратить внимание также на лунный маникюр и френч, эффект мрамора, «голый» маникюр, а также дополнение на ногтях в виде жемчуга, блесток и других элементов декора. Собрали для вас 20 красивых идей! Скорее ищите «свой» дизайн в галерее:

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