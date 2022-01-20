Классика всегда в тренде

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Маникюр с красным лаком — это настоящая классика, которая всегда в тренде. Монохромное покрытие — всегда беспроигрышный вариант для любого случая, но если вы хотите добавить к своему образу модный акцент, — попробуйте красный маникюр с дизайном. Среди самых популярных вариантов дизайна для маникюра с красными ногтями можно выделить: красный френч, пенный маникюр, со стразами и матовое покрытие. Собрали для вас 10 стильных дизайнов, среди которых каждая найдет для себя подходящую идею. Скорее ищите в галерее:

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