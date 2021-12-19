Долой длинные волосы: Дуа Липа кардинально сменила стрижку
Дуа Липа решила освежить образ перед праздниками
Читайте также: Как сделать новогоднюю укладку за 5 минут: показывает Виктория БекхэмИзвестная певица Дуа Липа кардинально сменила прическу перед Новым годом — результатом новой стрижки она поделилась на своей странице в Инстаграм. В канун праздников мировая суперзвезда решила сделать одну из самых модных причесок последних двух дет — «рваный» боб.
Примечательно, что с этой стрижкой Дуа дебютировала на съемочной площадке YSL Beauty, лицом которой является. Она сделала несколько занимательных кадров, подписав серию фотографий:
«Завершаю год на солнце с моей семьей @yslbeauty... не могу дождаться, когда вы все это увидите».
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