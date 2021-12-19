Дуа Липа решила освежить образ перед праздниками

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Известная певица Дуа Липа кардинально сменила прическу перед Новым годом — результатом новой стрижки она поделилась на своей странице в Инстаграм. В канун праздников мировая суперзвезда решила сделать одну из самых модных причесок последних двух дет — «рваный» боб.

Дуа Липа instagram.com/dualipa

Примечательно, что с этой стрижкой Дуа дебютировала на съемочной площадке YSL Beauty, лицом которой является. Она сделала несколько занимательных кадров, подписав серию фотографий:

«Завершаю год на солнце с моей семьей @yslbeauty... не могу дождаться, когда вы все это увидите».

Дуа Липа instagram.com/dualipa

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