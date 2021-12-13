Рассказываем, как правильно ухаживать за телом зимой, чтобы сохранить увлажненность и шелковистость кожи

Холодное время года — самый неблагоприятный период для кожи: она становится тусклой, сухой и может шелушиться. Чаще всего зимой мы концентрируемся на уходе за кожей лица, забывая при этом про тело. Однако перепады температур не самым лучшим образом отражаются на состоянии вашей кожи.

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Особое внимание стоит уделить питанию и увлажнению. Хорошо подойдут средства с натуральными маслами(жожоба и ши), церамидами и скваланом. Они способны укрепить естественный защитный барьер, не позволяя ей терять влагу. Лайфхак: наносите средство на слегка влажную кожу, сразу после душа, чтобы «запереть» воду в верхних слоях кожи и обеспечить качественное увлажнение.

Наносите средство на слегка влажную кожу, сразу после душа freepik.com

Категорически нельзя подолгу стоять под горячим душем после возвращения домой. Мы часто ошибочно думаем, что нахождение в воде увлажнит кожу, но эта схема работает совсем наоборот. Чем больше времени вы проводите в душе и чем выше при этом температура воды, тем больше ваша кожа теряет влаги. Старайтесь принимать душ не более 15-20 минут и используйте увлажняющий гель или молочко для душа с маслами и гиалуроновой кислотой.

Старайтесь принимать душ не более 15-20 минут freepik.com

Также важно кожу не только увлажнять, но и вовремя обеспечивать удаление ее омертвевших клеток, дабы избежать шелушений. Зимой специалисты рекомендуют пользоваться скрабами для тела минимум раз в неделю. Регулярное использование скрабов не только поможет избавиться от ненавистных шелушений, но и улучшит кровообращение в теле.

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