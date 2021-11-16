Скорая помощь для кожи

Маски для лица в зимний период — средство первой необходимости в уходе за любой дермой. Их важность обуславливается неоспоримыми преимуществами:

чувствительный эпителий получит защиту от агрессивных погодных условий, перепадов температур

можно будет забыть о шелушениях, сухости

средства затягивают микротрещины на поверхности эпидермиса

удовлетворяется потребность в витаминах и минеральных веществах, нехватка которых особенно заметна в зимний период

проблемный эпителий получит «подготовку» к весеннему периоду и будет защищен от авитаминоза

правильно приготовленный комплекс полезных веществ увлажняет и питает кожу

Маски для лица в зимний период — средство первой необходимости в уходе за любой дермой Pinterest

Лучшие рецепты зимних масок домашнего приготовления

Существует много рецептов зимних масок для разных типов кожи. Некоторые из них являются универсальными и подходят всем. Перед нанесением любой маски на кожу лица, желательно протестировать ее на внутреннем сгибе локтя, если за 10–15 минут покраснения на коже нет, то можно использовать.

Зимняя маска для увядающей кожи

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Зимняя маска для чувствительной кожи

Берут столовую ложку с горкой жирного творога, чайную ложку оливкового масла и 3 капли масла бергамота. Творог протирают через мелкое сито, добавляют масло и хорошо вымешивают. Кожу лица распаривают и деревянной лопаточкой равномерно наносят маску. Спустя 20 минут смывают теплой водой. Питательную маску желательно делать хотя бы 2 раза в неделю.

Зимняя маска для чувствительной кожи: для этой маски нужен один банан, кусочек авокадо и свежий желток Pinterest

Для этой маски нужен один банан, кусочек авокадо и свежий желток. Фрукты измельчают в блендере до состояния пюре, затем добавляют желток и хорошо взбивают. Наносят на лицо толстым слоем и выдерживают 20 минут, после чего умываются теплой водой. Если кожа сильно склонная к шелушению, то необходимо пройти недельный курс.

Зимняя маска для сухой кожи

Берут 2 столовые ложки жирного молока, чайную ложку сухих дрожжей и 2 капли масла сандалового дерева. Молоко слегка нагревают и растворяют в нем дрожжи, после этого добавляют масло и наносят тонким слоем на лицо. Питательную смесь держат 15 минут, затем умываются проточной водой.

Зимняя маска для жирной кожи

Зимняя маска для жирной кожи Pinterest

Для приготовления такого косметического средства нужно взять 2 чайные ложки желатина, большую дольку лимона и 20 капель масла из виноградных косточек . Желатин заливают горячей водой и тщательно размешивают до полного растворения, выдавливают сок лимона (можно измельчить и цедру) и вливают масло. Все перемешивают и наносят в теплом виде на лицо при помощи мягкой кисти, особое внимание уделяют зонам с расширенными порами. Держат маску до высыхания, затем аккуратно снимают образовавшуюся пленку.

Зимняя маска для комбинированной кожи

Эта маска хорошо тонизирует и увлажняет, придает коже эластичность и шелковистость. Для приготовления берут чайную ложку цветочного меда, 2 столовые ложки измельченных в муку овсяных хлопьев и 20 мл жирного молока. Овсяную муку заливают горячим молоком и настаивают под крышкой 10 минут, затем добавляют мед и хорошо взбивают. Наносят толстым слоем на лицо, исключая область глаз и носогубный треугольник. Держат 15 минут, после умывают лицо проточной водой.

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