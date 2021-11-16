Рассказываем, какие дни первого месяца зимы наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать

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Кокетливое каре в стиле француженок, боб, рваная челка, а, может, объемная стрижка-каскад? Если в первый месяц зимы вы собираетесь сменить длину волос и форму прически, сверьтесь с лунным календарем стрижек на декабрь 2021 года. Он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной датой для похода в салон.

Каре в стиле француженок Pinterest

Самые благоприятные дни для стрижки волос в декабре 2021 г — 15, 17, 18, 23, 25, 31

Хорошие даты для стрижки — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 26, 27, 30

Нейтральные дни для стрижек в декабре — 8, 22, 24

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 4, 20, 21

Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 3, 10, 11, 13, 28, 29

Боб-каре с челкой Pinterest

Прислушайтесь к себе и не бойтесь экспериментов. Если у вас уже есть стрижки мечты, не забудьте показать их мастеру. Он подберет оптимальную длину с учетом формы вашего лица и того, сколько времени вы готовы тратить на укладку.

Объемная стрижка-каскад Pinterest

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