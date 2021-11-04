Массаж от японского консультанта по грудному вскармливанию Эрики Мори, который помогает женщинам подтянуть в короткий срок грудь, увядающую с возрастом, после рождения ребенка или при наборе веса

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Массаж Эрики Мори

Движение «ручной растяжки»

Встаньте ровно, опустив руки большими пальцами внутрь. Отпустите грудной отдел, который ненамеренно сжался от расположения рук. Верните свою ладонь наружу. В это время вы можете слегка вытянуть руки назад. Повторите движение 10-20 раз.

На проведение процедуры уйдет не более двух минут, а из инвентаря потребуется только банное полотенце, смотанное в тугой жгут. Мори рекомендует тонизировать грудной отдел, шею и мышцы рук после вечерней ванны, когда от теплой воды тело «разогрето», а кровообращение улучшено.

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Движение гибкости и жиросжигания

Раскройте грудной отдел, осторожно разведите лопатки. Держите полотенце, скрученное в жгут на тыльной стороне. Разместите локти как можно ближе к телу. Одновременно с открытием грудного отдела и спины, контролируйте ощущения лопаток (без дискомфорта). Медленно вытяните руки. Поднимите обе руки с полотенцем. Плавно потягивая всю руку от плеча до кончиков пальцев. Повторите подъемы 10 раз.

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Движение от «провисаний» груди, шеи и рук

Работа происходит с точкой на теле под названием — «Накафу». Она находится на один большой палец ниже выемки под внешней ключицей. Мягкое покалывание, тонизирование «Накафу» подходит для снятия усталости от офисной работы, симптомов «жесткости плеча», для ослабления и подтяжки жестких грудных мышц и тонуса рук. Соприкосновение кончиками пальцев «точки» во время дыхания ослабит её, а также снизит ощущение полноты в бюсте, который свисает и увядает.

Движение от «провисаний» груди, шеи и рук Pinterest

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