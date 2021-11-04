Всего за 2 минуты: вечерний «массаж Мори» от дряблых рук и увядающей груди
Массаж от японского консультанта по грудному вскармливанию Эрики Мори, который помогает женщинам подтянуть в короткий срок грудь, увядающую с возрастом, после рождения ребенка или при наборе веса
Читайте также: Гимнастика для красивых пальцев рук: 5 лучших упражненийНа проведение процедуры уйдет не более двух минут, а из инвентаря потребуется только банное полотенце, смотанное в тугой жгут. Мори рекомендует тонизировать грудной отдел, шею и мышцы рук после вечерней ванны, когда от теплой воды тело «разогрето», а кровообращение улучшено.
Массаж Эрики Мори
Движение «ручной растяжки»
- Встаньте ровно, опустив руки большими пальцами внутрь.
- Отпустите грудной отдел, который ненамеренно сжался от расположения рук.
- Верните свою ладонь наружу. В это время вы можете слегка вытянуть руки назад.
- Повторите движение 10-20 раз.
Движение гибкости и жиросжигания
- Раскройте грудной отдел, осторожно разведите лопатки.
- Держите полотенце, скрученное в жгут на тыльной стороне.
- Разместите локти как можно ближе к телу.
- Одновременно с открытием грудного отдела и спины, контролируйте ощущения лопаток (без дискомфорта).
- Медленно вытяните руки.
- Поднимите обе руки с полотенцем. Плавно потягивая всю руку от плеча до кончиков пальцев.
- Повторите подъемы 10 раз.
Движение от «провисаний» груди, шеи и рук
Работа происходит с точкой на теле под названием — «Накафу». Она находится на один большой палец ниже выемки под внешней ключицей. Мягкое покалывание, тонизирование «Накафу» подходит для снятия усталости от офисной работы, симптомов «жесткости плеча», для ослабления и подтяжки жестких грудных мышц и тонуса рук. Соприкосновение кончиками пальцев «точки» во время дыхания ослабит её, а также снизит ощущение полноты в бюсте, который свисает и увядает.
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