Читайте также: Гимнастика для красивых пальцев рук: 5 лучших упражнений

На проведение процедуры уйдет не более двух минут, а из инвентаря потребуется только банное полотенце, смотанное в тугой жгут. Мори рекомендует тонизировать грудной отдел, шею и мышцы рук после вечерней ванны, когда от теплой воды тело «разогрето», а кровообращение улучшено.

Массаж Эрики Мори

Движение «ручной растяжки»

  1. Встаньте ровно, опустив руки большими пальцами внутрь.
  2. Отпустите грудной отдел, который ненамеренно сжался от расположения рук.    
  3. Верните свою ладонь наружу. В это время вы можете слегка вытянуть руки назад.
  4. Повторите движение 10-20 раз.

Движение «ручной растяжки»
Движение «ручной растяжки»
Pinterest

Движение гибкости и жиросжигания

  1. Раскройте грудной отдел, осторожно разведите лопатки.    
  2. Держите полотенце, скрученное в жгут на тыльной стороне.
  3. Разместите локти как можно ближе к телу.    
  4. Одновременно с открытием грудного отдела и спины, контролируйте ощущения лопаток (без дискомфорта).    
  5. Медленно вытяните руки.
  6. Поднимите обе руки с полотенцем. Плавно потягивая всю руку от плеча до кончиков пальцев.
  7. Повторите подъемы 10 раз. 

Движение гибкости и жиросжигания
Движение гибкости и жиросжигания
Pinterest

Движение от «провисаний» груди, шеи и рук

Работа происходит с точкой на теле под названием — «Накафу». Она находится на один большой палец ниже выемки под внешней ключицей. Мягкое покалывание, тонизирование «Накафу» подходит для снятия усталости от офисной работы, симптомов «жесткости плеча», для ослабления и подтяжки жестких грудных мышц и тонуса рук. Соприкосновение кончиками пальцев «точки» во время дыхания ослабит её, а также снизит ощущение полноты в бюсте, который свисает и увядает.

Движение от «провисаний» груди, шеи и рук
Движение от «провисаний» груди, шеи и рук
Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona: