Данная процедура не только помогает убирать лишний вес, но и позволяет делать кожу более упругой. Всего существует несколько вариантов ванн в зависимости от используемых ингредиентов

Содовая ванна для похудения

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набрать в ванну воды, температура которой будет составлять 38–39 °С

насыпать в нее 200 г пищевой соды и довести до полного растворения

делать процедуру 20 минут

лечь после купания под одеяло, чтобы продолжить процесс потоотделения

повторить процедуру 10 раз с интервалом в день

Она способна помочь сбросить до 2 кг избыточного веса за пару процедур. Подобный эффект связан со способностью гидрокарбоната натрия вступать в реакцию с водой, в результате чего начинает выделяться углекислый газ. Поры на коже расширяются в процессе разогрева тела, что позволяет пузырькам газа проникать во все слои кожного покрова, усиливать кровообращение и лимфоток, улучшать обменные процессы. Это приводит к выведению лишней жидкости из организма, его очищению от токсинов и шлаков. Жир же частично выходит вместе с потом. Вместе с содой можно использовать дополнительные ингредиенты, способные усилить желаемый эффект. Чтобы сделать классическую содовую ванну в домашних условиях, необходимо:

Содовая ванна для похудения Pinterest

С морской солью

Морская соль позволяет усилить циркуляцию крови, сделать кожу более гладкой и шелковистой, уменьшить или даже убрать растяжки. Процедуру рекомендуется проводить без использования мыла и перед сном. Также важно помнить, что ингредиент может немного подсушивать эпидермис, поэтому дополнительно стоит использовать питательные кремы и иные увлажняющие средства для тела. Чтобы сделать ванну, требуется:

развести в воде 300–350 г морской соли

пролежать в ванне 15 минут

принять после нее теплый душ

дождаться, пока тело высохнет само, без использования полотенца

Ванна для похудения с морской солью Pinterest

Ванна с медом для похудения

Мед — крайне полезный продукт, который помогает улучшить циркуляцию крови и ток лимфы, ускорить метаболизм, избавиться от излишков жира и отеков. При проведении медовых ванн следует учитывать следующее:

уровень воды находится ниже области сердца

длительность воздействия ограничивается 30 минутами перед сном

курс состоит из 15 процедур, которые проводятся 2–3 раза в неделю

отсутствует аллергия на мед

Чтобы приготовить медовую ванну, требуется 200 граммов продукта развести в теплой воде (температура 38–39 °С). После процедуры нужно принять горячий душ и лечь под одеяло на полчаса.

Ванна с медом для похудения Pinterest

С поваренной солью

Поваренная соль известна с древних времен. В косметологии ее используют для очищения клеток кожного покрова от шлаков, устранения застойных процессов. Солевая ванна принимается следующим образом:

в воде растворяется поваренная соль в пропорции 5 г на 1 кг веса

процедура выполняется от 10 до 20 минут до умеренного потения

курс для похудения составляет 10–20 сеансов ежедневно или через день

повторение приема ванн разрешается через месяц после проведения курса

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