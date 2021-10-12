Сбросить вес и расслабиться: ванны для похудения в домашних условиях
Содовая ванна для похудения
Читайте также: Как сделать патчи для глаз в домашних условиях: ТОП-3 способаОна способна помочь сбросить до 2 кг избыточного веса за пару процедур. Подобный эффект связан со способностью гидрокарбоната натрия вступать в реакцию с водой, в результате чего начинает выделяться углекислый газ. Поры на коже расширяются в процессе разогрева тела, что позволяет пузырькам газа проникать во все слои кожного покрова, усиливать кровообращение и лимфоток, улучшать обменные процессы. Это приводит к выведению лишней жидкости из организма, его очищению от токсинов и шлаков. Жир же частично выходит вместе с потом. Вместе с содой можно использовать дополнительные ингредиенты, способные усилить желаемый эффект. Чтобы сделать классическую содовую ванну в домашних условиях, необходимо:
- набрать в ванну воды, температура которой будет составлять 38–39 °С
- насыпать в нее 200 г пищевой соды и довести до полного растворения
- делать процедуру 20 минут
- лечь после купания под одеяло, чтобы продолжить процесс потоотделения
- повторить процедуру 10 раз с интервалом в день
С морской солью
Морская соль позволяет усилить циркуляцию крови, сделать кожу более гладкой и шелковистой, уменьшить или даже убрать растяжки. Процедуру рекомендуется проводить без использования мыла и перед сном. Также важно помнить, что ингредиент может немного подсушивать эпидермис, поэтому дополнительно стоит использовать питательные кремы и иные увлажняющие средства для тела. Чтобы сделать ванну, требуется:
- развести в воде 300–350 г морской соли
- пролежать в ванне 15 минут
- принять после нее теплый душ
- дождаться, пока тело высохнет само, без использования полотенца
Ванна с медом для похудения
Мед — крайне полезный продукт, который помогает улучшить циркуляцию крови и ток лимфы, ускорить метаболизм, избавиться от излишков жира и отеков. При проведении медовых ванн следует учитывать следующее:
- уровень воды находится ниже области сердца
- длительность воздействия ограничивается 30 минутами перед сном
- курс состоит из 15 процедур, которые проводятся 2–3 раза в неделю
- отсутствует аллергия на мед
Чтобы приготовить медовую ванну, требуется 200 граммов продукта развести в теплой воде (температура 38–39 °С). После процедуры нужно принять горячий душ и лечь под одеяло на полчаса.
С поваренной солью
Поваренная соль известна с древних времен. В косметологии ее используют для очищения клеток кожного покрова от шлаков, устранения застойных процессов. Солевая ванна принимается следующим образом:
- в воде растворяется поваренная соль в пропорции 5 г на 1 кг веса
- процедура выполняется от 10 до 20 минут до умеренного потения
- курс для похудения составляет 10–20 сеансов ежедневно или через день
- повторение приема ванн разрешается через месяц после проведения курса
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