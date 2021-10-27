Узнайте, что вы делаете не так, когда укладываете волосы

Вы сушите слишком мокрые волосы

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Вы не используете термозащиту

Как ни странно, но начинать сушить волосы феном можно только после того, как они немного подсохли естественным путем. Если времени на это нет, аккуратно отожмите локоны полотенцем, избегая растирающих движений (иначе есть вероятность травмировать структуру волоса). Это значительно облегчит процесс укладки и положительно повлияет на результат. Если начать сушить слишком мокрые волосы, есть риск потерять объем и получить эффект прилизанных волос.

Даже незначительное повышение температуры ускоряет испарение влаги из волос, делает их сухими и ломкими, а если вы используете горячие стайлеры, то тем более без специальных защитных средств не обойтись. В противном случае волосы станут тусклыми, ломкими и начнут быстрее выпадать.

Как правильно сушить волосы Pinterest

Вы не даете волосам остыть

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Вы пренебрегаете насадкой для фена

Под воздействием высоких температур (будь то фен, плойка или утюжок) волосы становятся более пластичными и принимают желаемую форму. А чтобы эта форма зафиксировалась, волосам необходимо остыть. В противном случае все ваши усилия пойдут насмарку. Если вы укладываете волосы феном, то завершающим этапом всегда должна быть обработка холодным воздухом: он остановит процесс испарения влаги с поверхности волоса и придаст локонам блеск.

Фены неспроста продаются со специальными узкими насадками — они концентрируют потоки воздуха на отдельных прядях, с которыми вы сейчас работаете, значительно ускоряют и облегчают процесс сушки. Кроме того, именно такая насадка позволит избавиться от ненавистной «пушистости» волос.

Как укладывать волосы феном Pinterest

Вы не уделяете достаточного внимания корням

Единственный этап ухода за волосами, в котором стоит обходить корни — это нанесение масок и кондиционеров. Во всех остальных случаях забывать про корни нельзя. Чтобы укладка выглядела эффектно, а волосы не казались грязными, используйте средства для прикорневого объема. Нанесите продукт на влажные корни волос, тщательно распределите, а затем сушите волосы, опустив голову вниз, или приподнимая их специальной щеткой для укладки. Только после того, как вы просушили все корни и придали им объем, приступайте к укладке остальной длины.

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