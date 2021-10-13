Многие причины влияют на их рост. Однако в наших силах в некоторых случаях повлиять на этот процесс

Почему у людей растут ногти?

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Если случайно отламывается ноготь, то мы этого не чувствуем. Это происходит потому, что ноготь образован мертвыми клетками. Через него не проходят кровеносные сосуды. То есть его питание несколько иное, чем питание других клеток организма. Как же происходит процесс роста ногтей, если они представляют собой мертвую материю?

Белок кератин — это строительный материал ногтей. Он довольно прочный. Его задача — защищать нежную кожу пальца.

У основания каждого ногтя располагается полукруг белого цвета — лунула. В этой части ногтя и синтезируется белок кератин. Лунула производит новую ткань, которая добавляется к старой. Получается, что новые клетки как бы выталкивают старые вперед.

Кутикула защищает лунулу от механических повреждений.

Край ногтя имеет белый, а не розовый цвет. Это происходит потому, что ноготь покидает свое ложе и лишается основы, через которую проходят кровеносные сосуды.

У основания каждого ногтя располагается полукруг белого цвета — лунула Pinterest

Почему быстро растут ногти?

У правши ногти на рабочей руке вырастают быстрее, чем на левой. Дело в том, что активная рука имеет лучшее кровоснабжение. Такая же ситуация наблюдается и с ногтями на одной руке. Какие-то пальцы лучше снабжаются питательными веществами, и ногти на них растут быстрее. Чтобы ускорить рост ногтя, достаточно улучшить циркуляцию крови с помощью массажа.

На быстроту роста ногтей влияют различные факторы:

Возраст

Питание

Гормональный фон

Косметика для ногтей

Частое пребывание ногтей в воде

Механические травмы

Наследственность

Чтобы ускорить рост ногтя, достаточно улучшить циркуляцию крови с помощью массажа Pinterest

На некоторые факторы мы можем воздействовать и ускорять рост ногтей.

С возрастом все процессы замедляются, в том числе и производство белка кератина. Жесткие диеты и нехватка питательных веществ отрицательно сказываются на ногтях. Для роста особенно необходимы железо, кальций и белок. Постоянное использование шеллака и наращенных ногтей не дает пластине дышать и замедляет ее рост. Изменение гормонального фона также сказывается на синтезе кератина. Как правило, во время беременности из-за гормонального всплеска ногтевые пластины растут быстро.

Повреждение кутикулы или лунулы приводит к замедлению или остановке роста ногтя. Ногти стоп получают больше негативных воздействий и микротравм: давление обувью, носками, удары при спотыкании. Именно поэтому ногтевые пластины на ногах растут медленнее. В определенных случаях в наших силах воздействовать на рост ногтей. Правильный уход и питание обеспечат им красоту.

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