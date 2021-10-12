Объемные и дряблые руки — достаточно распространенная эстетическая проблема в современном обществе. Чтобы избежать ее появления или решить (если она уже имеет место), существуют специальные упражнения

Упражнения для рук: подтягиваем быстро и эффективно

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Физические упражнения служат для того, чтобы поддерживать тело в тонусе и заменять жир на мышцы. При этом тренировка тела вовсе не означает чрезмерное наращивание мышечной массы. Быть в тонусе — значит, что покоящиеся мышцы приобретают вид, отличный от прежнего. Когда тело остается упругим и подтянутым, мышцы при этом частично сокращены (это их непрерывное, пассивное состояние). И если вам удастся этого достигнуть, то количество жира в вашем теле уменьшится, а вместе с этим уйдут и ненужные объемы.

Целесообразно выполнять упражнения для всего тела, а не только те, которые направлены на проработку мышц рук. Ведь если вы будете тренировать весь организм, то увеличите объем мышц и сможете ускорить все обменные процессы. Упражнения на проработку мышц рук должны сочетаться с кардионагрузками. Данный тип тренировки более эффективен в плане сжигания калорий, а еще он действительно полезен для здоровья (вне зависимости от возраста).

Как подтянуть руки Pinterest

Сколько времени нужно уделять упражнениям?

Для того, чтобы упражнения были эффективными, а калории сжигались оптимально, продолжительность тренировки не должна составлять менее 20 минут.

Начиная с этого времени, организм начинает избавляться от скопившихся жиров, и это сыграет главную роль, если вы хотите уменьшить объем рук. При этом упражнения вовсе не обязательно должны быть интенсивными.

Упражнения для подтянутых рук Pinterest

Упражнения, чтобы подтянуть руки

Для бицепсов

При помощи небольших гантелей или любых других предметов в качестве дополнительного веса данные упражнения можно выполнять практически в любом месте. Даже дома или на работе можно найти возможность это сделать. Если у вас нет гантелей, возьмите пару бутылок с водой объемом 500 мл.

Итак, локти прижаты к телу, а руки с гантелями (или бутылками с водой) поднимаете вверх до уровня плеч. Выполните 15 повторений, отдохните несколько секунд, а затем выполните второй подход (можно раз 10).

Упражнение на руки и плечи

Вытяните руки вперед, чтобы они были параллельны полу. Разведите их в стороны и начните выполнять круговые движения. Важно, чтобы во время выполнения этого упражнения у вас напрягался и живот тоже. Одну минуту в одну сторону, а затем 1 минуту в противоположную.

Не забывайте, что небольшие передышки очень важны. Идея не в том, чтобы максимально устать, а в том, чтобы выработать у своего тела определенную выносливость, привести его в тонус и поддерживать в таком виде.

Для трицепса

Чтобы проработать трицепсы, рекомендуется довольно простое упражнение: подъем рук. Возьмите в руки 1,5 л бутылку с водой и поднимите руки. Локти должны быть выше головы, и из этого положения начинайте сгибать руки назад. Выполните 15 повторений и немного отдохните.

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