Некоторые уходовые и косметические продукты ни за что не хотят дружить с низкими температурами. Рассказываем, от каких из них лучше всего отказаться в первую очередь

Средства на гелевой основе

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Тоники

Не стоит забывать, что в холодную пору кожа продолжает нуждаться в качественном увлажнении, но к выбору средств нужно подходить осознанно. Предпочтение лучше отдавать более плотным текстурам и не применять средства на гелевой основе. Если это, например, сывороткато в осенне-зимнее время года, в отличие от лета, ее не стоит использовать в качестве самостоятельного средства (даже при жирной или комбинированной коже). Наносите ее строго под крем, чтобы избежать пересушивания.

В холодное время года стоит отказаться от тоников, особенно от тех, которые содержат в своем составе спирт, так как из-за низких температур на улице и сухого воздуха в помещении, кожа может оказаться пересушенной. Как результат — ее чувствительность непременно повысится, как и склонность к раздражению.

Тоник для лица Pinterest

Прессованная пудра

Визажисты советуют отказаться от этого средства сразу по нескольким причинам. Во-первых, она слишком сильно матирует кожу, а сейчас в моде естественное сияние без эффекта маски на лице. Во-вторых, пудра пересушивает эпидермис, а в холодное время года кожа и так находится в постоянном стрессе. Поэтому, если вы не сделали этого до сих пор, самое время отказаться от прессованной пудры в пользу рассыпчатой или минеральной.

Матовые помады

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В холодное время года матовые помады опасны тем, что сами по себе они сильно подсушивают губы, способствуя появлению трещинок. От помад с матовой текстурой при минусовой температуре лучше отказаться и использовать более плотные и жирные варианты средств. Не забывайте про регулярное применение бальзама для губ или гигиенической помады на основе натуральных масел.

Матовая помада Pinterest

Порошковые продукты

В холодное время года лучше отказаться от порошковых продуктов (например, от румян и контуринговых средств), так как они подсушивают кожу. С наступлением осенне-зимнего сезона лучше переходить на средства с кремовой текстурой — они будут дополнительно защищать кожу в условиях холода и ветра.

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