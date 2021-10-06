Процедуру окрашивания бровей часто проводят в домашних условиях. Главное — не допускать ошибок и досадных промахов, которые могут испортить не только настроение, но и имидж

Симметричные брови

Самая распространенная ошибка — стараться в погоне за идеальными бровями сделать их абсолютно идентичными. Чересчур похожие брови могут смотреться неестественно и даже искажать черты лица, которое у человека, как известно, асимметрично по своей природе.

Симметричные брови Pinterest

Применение краски для волос

При использовании в окрашивании обычной краски для волос вы точно рискуете остаться без бровей. Краска для волос содержит целый спектр химических компонентов, которые могут сильно навредить коже лица и здоровью волосков.

Брови по трафарету

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Брови по трафарету Pinterest

Неправильная работа с красителем

На современном бьюти-рынке каждый месяц появляется огромное количество новинок, которые, с одной стороны, призваны упрощать нам жизнь, а с другой — лишь усложняют ее. Одна из таких новинок — трафарет для бровей. Дело в том, что, как и разрез глаз или форма губ, брови каждого человека уникальны и подчеркивают вашу индивидуальность. Поэтому подобрать им форму по трафарету очень тяжело, а если вы ошибетесь, то, скорее всего, получите откровенно неприглядный результат.

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Ошибки при смывании краски

Если неправильно нанести краситель, эффект от окрашивания получится нестойким, а волоски прокрасятся неравномерно. Наносите краску с конца брови, плавно переходя к началу. Краска должна лежать без просветов, покрывая каждый волосок.

Один из важнейших этапов, способствующих долговременному, ровному и четкому результату — это снятие краски. Его стоит осуществлять чуть теплой водой — от начала брови к кончику. В конце процедуры ремувером размойте графичное начало брови и пройдитесь по неравномерно окрашенным участкам кожи. Смойте водой и зафиксируйте волоски гелем.

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