Рассказываем, как не выдать свой возраст «кольцами Венеры» и сохранить шею упругой

Причины, по которым шея рано стареет

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Как сохранить молодость шеи Pinterest

Почему шея стареет быстрее, чем лицо? Основная причина — малое количество подкожного жира в ее эпителии. Также процесс увядания могут ускорить индивидуальные факторы, к примеру, депрессия, переутомление, неправильное питание, диеты, проживание в зоне с неблагоприятной экологией, курение и употребление алкоголя. Кроме того, раннему появлению морщин на шее может способствовать плохая осанка и неправильный прикус.

Чтобы отпечатки времени не дали знать о себе слишком рано, вашей шее необходим комплексный уход. Эти элементарные меры помогут сохранить упругость и эластичность кожи:

Не спите на высокой подушке. Многие из нас любят после тяжелого трудового дня уснуть, уткнувшим лицом в большую и мягкую подушку. Запомните, если вы не хотите постареть раньше времени, от привычки стоит отказаться. Специалисты советуют приобретать тонкие ортопедические подушки.

Многие из нас любят после тяжелого трудового дня уснуть, уткнувшим лицом в большую и мягкую подушку. Запомните, если вы не хотите постареть раньше времени, от привычки стоит отказаться. Специалисты советуют приобретать тонкие ортопедические подушки. Не держите шею закрытой слишком часто. Если вы постоянно пользуетесь платками, шарфами и одеждой с высоким горлом, будьте готовы к тому, что ваша шея потеряет эластичность у упругость раньше времени. Это связано с тем, что закрытая кожа на нежном участке, быстрее теряет влагу, становясь сухой.

Если вы постоянно пользуетесь платками, шарфами и одеждой с высоким горлом, будьте готовы к тому, что ваша шея потеряет эластичность у упругость раньше времени. Это связано с тем, что закрытая кожа на нежном участке, быстрее теряет влагу, становясь сухой. Очищайте, тонизируйте, увлажняйте. По утрам не забывайте ополаскивать кожу шеи прохладной водой. Затем можно протереть нежный участок очищающим молочком или гелем. Свежесть, бодрость и сияние коже подарят тонизирующие бьюти-средства, к примеру, лосьон без спирта. Сразу после очищения и тонизирования не забудьте нанести на шею крем. Кроме того, косметологи советуют несколько раз в неделю делать мягкий пилинг, который удаляет мертвые клетки и улучшает кровообращение, а также баловать кожу шеи различными масками — питательными, витаминными, подтягивающими, омолаживающими.

По утрам не забывайте ополаскивать кожу шеи прохладной водой. Затем можно протереть нежный участок очищающим молочком или гелем. Свежесть, бодрость и сияние коже подарят тонизирующие бьюти-средства, к примеру, лосьон без спирта. Сразу после очищения и тонизирования не забудьте нанести на шею крем. Кроме того, косметологи советуют несколько раз в неделю делать мягкий пилинг, который удаляет мертвые клетки и улучшает кровообращение, а также баловать кожу шеи различными масками — питательными, витаминными, подтягивающими, омолаживающими. Защищайте кожу от солнца. Защита кожи шеи от солнца — один из самых важных этапов ухода за своей внешностью. Именно УФ-лучи разрушают коллаген и эластин — главных борцов за молодость.

Защита кожи шеи от солнца — один из самых важных этапов ухода за своей внешностью. Именно УФ-лучи разрушают коллаген и эластин — главных борцов за молодость. Балуйте себя массажем. Массаж шеи, который можно проводить в домашних условиях, является отличным способом увлажнения и поддержания тонуса. Нанесите питательные масла, а затем легкими поглаживающими движениями, не растягивая кожу, пройдитесь по всему участку, двигаясь от центра груди к плечам и после от основания шеи вверх к подбородку. Напомним, что противопоказанием для массажа являются любые кожные заболевания, в том числе купероз и прыщики.

Массаж шеи, который можно проводить в домашних условиях, является отличным способом увлажнения и поддержания тонуса. Нанесите питательные масла, а затем легкими поглаживающими движениями, не растягивая кожу, пройдитесь по всему участку, двигаясь от центра груди к плечам и после от основания шеи вверх к подбородку. Напомним, что противопоказанием для массажа являются любые кожные заболевания, в том числе купероз и прыщики. «Смотрите на звезды». Горизонтальные морщины на шее, получившие название «кольца Венеры», возникают в результате одряхления мышц. По совету Бриджит Бардо, чтобы избежать их раннего появления, необходимо чаще смотреть вверх. «Я сохранила шею, потому что все время смотрела на звезды», — признается актриса.

Горизонтальные морщины на шее, получившие название «кольца Венеры», возникают в результате одряхления мышц. По совету Бриджит Бардо, чтобы избежать их раннего появления, необходимо чаще смотреть вверх. «Я сохранила шею, потому что все время смотрела на звезды», — признается актриса. Занимайтесь «фитнесом» для шеи. Еще одним действенным способом решения проблемы увядания кожи шеи является фейсфитнес. На шее, как и на лице, у нас тоже есть мышцы, которые мы практически не задействуем. Если начать делать специальные упражнения, то они заработают и шея будет выглядеть моложе.

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