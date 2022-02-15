Часто на выбор влияет реклама. А иногда нам так нравится туалетная вода или духи подруги, что мы покупаем такие же. И совершенно забываем, что нам это аромат может и не подойти

Как подобрать аромат?

Чтобы сделать верный выбор, сначала определитесь с направленностью аромата. Она зависит от времени суток и года, от случая, для которого подбираются духи. Посмотрите на диаграмму женских ароматов. Как видите, они разделены спектрально на прохладные, тонизирующие, теплые и дурманящие. Кроме того, каждый спектр имеет несколько сегментов, объединенных в группы. С помощью такой схемы подобрать аромат будет проще. Вы теперь будете точно знать, подойдут ли вам духи с цветочным, шипровым или восточным запахом.

Карта ароматов женской парфюмерии freepik.com

Разложим духи как по нотам

На что обратить внимание при покупке духов? Не на упаковку и не на цену, разумеется. Последуйте советам по выбору парфюмерии — сначала брызните тестер на бумажную полоску, вдохните аромат. Понравился? Распробуйте его детальней. Капните на запястье и походите по магазину, пусть аромат раскроется. Если мнение не изменилось — духи можно покупать.

Представим парфюмерную композицию, как пирамиду.

Ольфакторная пирамида ароматов freepik.com

На пике находятся верхние ноты, которые мы ощущаем, едва открыв флакон. Запах пропадает спустя 20-30 минут. Это свежие, цитрусовые ароматы или запах зелени.

Дольше пахнут средние ноты. Их еще называют нотки сердца. Держатся они до пяти часов. Именно здесь подбирайте любимое сочетание ароматов: цветочные или древесные, фруктовые или пряные.

Вам знакомо выражение «шлейф ароматов». Это и есть базовые или шлейфовые нотки. Они самые стойкие и держатся даже спустя сутки. Это запах кожи и мускуса, амбровые и насыщенные восточные ароматы.

Есть еще один самый точный способ выбрать свой аромат. Настроение улучшилось, накрыло ощущением счастья — эти духи ваши. Берите их и не раздумывайте.

Как выбрать свой аромат freepik.com

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