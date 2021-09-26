Если гиперпигментация на лице не дает вам покоя, есть несколько верных способов сделать проблему менее очевидной

На все лицо, либо точечно на пигментные пятна, нанесите праймер — так корректирующее средство продержится максимально долго.

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Тональный крем Pinterest

Чтобы не перегружать все лицо плотным тональным кремом, но в то же время перекрыть недостатки, на первом этапе воспользуйтесь оттеночным корректором. Его следует подобрать по цвету. Например, зеленый перекроет ярко-красное пятно, розовый — коричневое, оранжевый — фиолетовое. Нанесите цветной корректор точечно на пигментное пятно, слегка выходя за его границы. Подождите одну минуту, чтобы средство успело немного впитаться в кожу, и только после этого аккуратно растушуйте края.

Тональное средство начинайте наносить именно с области коррекции, но аккуратными вбивающими движениями, чтобы не повредить маскирующий слой. Далее распределите тон по всему лицу привычным для вас способом.

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Белый карандаш Pinterest

Если пигментное пятно ярко выражено и все равно просвечивает через слои тональных средств, еще на начальном этапе можно нанести под корректор самый светлый консилер или белый карандаш.

Чтобы скрыть белые пигментные пятна, на них следует нанести консилер на 1-2 тона темнее, чем тональное средство. Главное — аккуратно растушевать переход, чтобы не было явных границ. Для небольшой коррекции удобно использовать консилер или корректор в форме карандаша. Как правило, они отличаются высокой плотностью и ими легко закрасить пигментные пятна точно по границе. На завершающем этапе закрепите макияж пудрой

Консилер Pinterest

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