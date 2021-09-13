В Одесі відбувся щорічний національний конкурс краси Miss Beauty Summer 2021

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26 серпня 2021 в м. Одеса в комплексі ITAKA на узбережжі моря відбувся щорічний національний конкурс краси Miss Beauty Summer 2021 року, який входить до групи національних конкурсів Miss Beauty 4 Seasons. Конкурс проходить 6-ий рік. У конкурсі взяло участь 10 дівчат з різних регіонів України. Засновником і організатором конкурсу краси виступила. Ведуча вечора - неперевершена. Хореограф - постановник виходів –. Б'юті партнер - SIMCHENKOMAKEUP_SCHOOL.

Гарік Гаспарян прес-служба

Вибирали переможниць почесні члени журі: завидні холостяки України та не тільки:

• переможець Голосу Країни 11 сезону 2021 року, співак, актор, телеведучий – Сергій Лазановський RIDNYI.

• Пластичний хірург вищої категорії. Кандидат медичних наук, хірург з 20-річним досвідом роботи. Більше 10 років навчання професії в Вищих навчальних закладах; Наявність наукового ступеня і звання кандидата медичних наук; Топ Доктор 2019 р в Одесі; Більше 20 років роботи пластичним хірургом в кращих клініках; Наявність дипломів і сертифікатів підтверджують професіоналізм; Більше 2000 успішно виконаних операцій різного характеру - Сергій Хаустов.

• Телеведучий, тревел блогер, актор і практикуючий юрист, володар премії Блогер року - Євген Малярчук.

• Модель року 2019 - національна премія "Ukrainian Fashion Industry Awards". Входить в «TOP 10» моделей-чоловіків Півдня України. Top 50 найкрасивіших чоловіків України за версією Fostylen, Financoff. Режисер постановник. Хореограф - постановник виходів даного конкурсу. Викладач авторських програм по стилю і кастинг директор міжнародного материнського агентства «Royal Family Models» - Гарік Гаспарян.

• Переможниця минулорічного конкурсу краси Miss Beauty Summer 2020 року, переможниця змагань в кінному спорті Equides cup, переможниця конкурсу high heels з танців summer dance, а також Поліна починаюча співачка і незабаром випустить свою першу пісню - Поліна Пєлєвіна.

• Сміливий проект 2019 року. Учасниця ТВ і Радіо проектів. Модель багатьох показів. Входить в ТОП-100 успішних жінок України - Любов Ніцца.

• Модель, ведуча, Місіс Чорне Море 2002, Місіс Інтернешнл 21 століття, Місіс Південний регіон 2012, Жінка року на думку журналів «Cosmo Lady" і "Millennium Club», «Заслужений діяч Музичне мистецтво України» - Наталія Мазур.

• Національний директор в Україні міжнародного конкурсу краси Міс 7 континентів світу. Актор і шоумен - Роб Джан.

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На вечорі була представлена: Зіркою вечора та спеціальним гостем виступив -. Захід відкрила співачка, також виступили такі виконавці з шоу програмою балетів як; так само порадувала гостей своїм вокальним виконанням переможниця минулорічного конкурсу; найсміливіший проект 2019 року - співачка

ZakharoVa прес-служба

Дівчатам належало проявити себе в 5 виходах: перший вихід - візитка в стилі кежуал від Zhaklin_shopping_lux. 2-ий вихід в купальниках. 3 вихід в дизайнерській білизні з перчинкою від бренду Chili. 4 вихід в дизайнерських вечірніх та весільних сукнях від OKSANA LEV. 5-ий вихід питання від членів журі до конкурсанток на розкриття їх як особистостей.

Офіційні партнери:

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За підсумками голосування журі переможницями стали:

MISS BEAUTY SUMMER 2021 року – Вєрнікова Олена м. Київ

I VICE - MISS BEAUTY SUMMER 2021 року - Ольга Палош-Аврахам м. Київ

II VICE - MISS BEAUTY SUMMER 2021 року - Лімішенко Юлія м. Суми

Переможниці конкурсу MISS BEAUTY SUMMER 2021 прес-служба

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