Вино это живой продукт, и он может превратиться в уксус из-за окисления. Как правило, дольше всего открытыми хранятся - крепленные и десертные вина.

К сожалению, окисление остановить невозможно, но его можно немного замедлить.

Быстрее всего окисляется легкое и сухое вино. А вот чем больше в вине танинов, сахара и крепости, тем дольше вино будет хорошим.

Сколько хранится открытое вино

  • Красное вино можно сохранить до четырех суток
  • Розовое – до трех
  • Белое нужно – два дня
  • Игристое – за 1,5 дня

Как долго открытое вино не испортится? 

Тут все зависит от количества вина в бутылке. Если вина осталось немного, то и контакт с кислородом происходит активней. Чтобы этого избежать - просто перелейте вино в бутылку поменьше.

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