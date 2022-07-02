Летом мы чаще обычного устраиваем вечеринки с вином и вкусными закусками, но не всегда бутылки остаются пустыми. Что же делать, если у вас осталось пул бутылки вина, как его сохранить?

Вино это живой продукт, и он может превратиться в уксус из-за окисления. Как правило, дольше всего открытыми хранятся - крепленные и десертные вина.

К сожалению, окисление остановить невозможно, но его можно немного замедлить.

Быстрее всего окисляется легкое и сухое вино. А вот чем больше в вине танинов, сахара и крепости, тем дольше вино будет хорошим.

Сколько хранится открытое вино

Красное вино можно сохранить до четырех суток

Розовое – до трех

Белое нужно – два дня

Игристое – за 1,5 дня

Как долго открытое вино не испортится?

Тут все зависит от количества вина в бутылке. Если вина осталось немного, то и контакт с кислородом происходит активней. Чтобы этого избежать - просто перелейте вино в бутылку поменьше.