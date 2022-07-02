Правила хранения открытого вина
Летом мы чаще обычного устраиваем вечеринки с вином и вкусными закусками, но не всегда бутылки остаются пустыми. Что же делать, если у вас осталось пул бутылки вина, как его сохранить?
Вино это живой продукт, и он может превратиться в уксус из-за окисления. Как правило, дольше всего открытыми хранятся - крепленные и десертные вина.
К сожалению, окисление остановить невозможно, но его можно немного замедлить.
Быстрее всего окисляется легкое и сухое вино. А вот чем больше в вине танинов, сахара и крепости, тем дольше вино будет хорошим.
Сколько хранится открытое вино
- Красное вино можно сохранить до четырех суток
- Розовое – до трех
- Белое нужно – два дня
- Игристое – за 1,5 дня
Как долго открытое вино не испортится?
Тут все зависит от количества вина в бутылке. Если вина осталось немного, то и контакт с кислородом происходит активней. Чтобы этого избежать - просто перелейте вино в бутылку поменьше.