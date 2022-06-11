Зефир на красном вине: как приготовить
Зефир на вине - приготовить не очень сложно, главное пользоваться проверенным рецептом!
Ингредиенты для основы:
- яблочное пюре - 100 гр
- сахар - 100 гр
- яичный белок - 30 гр
Ингредиенты для сиропа:
- красное вино - 120 мл
- агар-агар - 6 гр
- сахар - 200 гр
Приготовление:
- Подготовьте кондитерский мешок и поверхность для отсадки (пергамент, фольга, пищевая пленка, силиконовый коврик).
- Яблочное пюре с сахаром перемешайте и подогрейте до растворения сахара, остудите.
- В миску добавьте подготовленное яблочное пюре с сахаром и белок. Взбейте миксером на низких оборотах, затем увеличить скорость и взбивать до пышной пены, до хороших пиков.
- В кастрюле с толстым дном добавить вино, сахар и агар-агар. Поставить на плиту и варить агаровый сироп до 110 градусов. Это примерно 4,5-6 минут с момента закипания. Снять с огня, дождаться когда сироп перестанет кипеть.
- Включить миксер на маленькую скорость и аккуратно, тонкой струйкой, не попадая на венчики, вводить сироп во взбитую массу. После введения сиропа увеличить скорость на max и взбиваем еще около минуты.
- От вина зефир будет иметь еле заметный оттенок, по своему усмотрению можно добавить краситель
- В заранее подготовленный мешок переложить массу и отсадить наш зефир.
- Зефир стабилизируется 10-14 часов. Далее собираем половинки, и обваливаем их в сахарной пудре.