Ингредиенты для основы:

  • яблочное пюре - 100 гр
  • сахар - 100 гр
  • яичный белок - 30 гр

Ингредиенты для сиропа:

  • красное вино - 120 мл
  • агар-агар - 6 гр
  • сахар - 200 гр

Приготовление:

  1. Подготовьте кондитерский мешок и поверхность для отсадки (пергамент, фольга, пищевая пленка, силиконовый коврик).
  2. Яблочное пюре с сахаром перемешайте и подогрейте до растворения сахара, остудите.
  3. В миску добавьте подготовленное яблочное пюре с сахаром и белок. Взбейте миксером на низких оборотах, затем увеличить скорость и взбивать до пышной пены, до хороших пиков.
  4. В кастрюле с толстым дном добавить вино, сахар и агар-агар. Поставить на плиту и варить агаровый сироп до 110 градусов. Это примерно 4,5-6 минут с момента закипания. Снять с огня, дождаться когда сироп перестанет кипеть.
  5. Включить миксер на маленькую скорость и аккуратно, тонкой струйкой, не попадая на венчики, вводить сироп во взбитую массу. После введения сиропа увеличить скорость на max и взбиваем еще около минуты.
  6. От вина зефир будет иметь еле заметный оттенок, по своему усмотрению можно добавить краситель
  7. В заранее подготовленный мешок переложить массу и отсадить наш зефир.
  8. Зефир стабилизируется 10-14 часов. Далее собираем половинки, и обваливаем их в сахарной пудре.
Читайте Ivona.ua в Google News