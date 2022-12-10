Клюква: три отличных рецепта
Клюква в сахаре
Ингредиенты
- Клюква - 2 стакана
- Яичный белок - 1 шт.
- Сахарная пудра - 1 стакан
Способ приготовления
- Ягоды нужно перебрать, помыть, обсушить и выбрать самые крепкие. Яичный белок слегка взбить венчиком в миске, добавить клюкву.
- Порциями выкладывать ягоды на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
- На плоское блюдо насыпать сахарную пудру, небольшими порциями выкладывать ягоды и равномерно обваливать их в пудре.
- Затем высушить клюкву в сахаре при комнатной температуре или в духовке при 50 градусах.
Пунш с клюквойИнгредиенты:
- 1,5 л воды
- 2 стакана клюквы
- 1 стакан заваренного черного чая
- 300 мл красного вина
- 3 шт. гвоздики
- палочка ванили
- корицы щепотки
- сахар по вкусу
Способ приготовления:
- Доведите до кипения 1,5 л воды.
- Клюкву поместите в небольшую емкость.
- Залейте кипятком, разомните, процедите сок и влейте в кастрюлю.
- Добавьте вино, чай, доведите до кипения, затем добавьте специи и сахар.
- Накройте крышкой и дайте немного настояться.
- Подавайте напиток горячим.
Печенье из фисташек с клюквой
Ингредиенты:
- 1 стакан кусочков черного шоколада
- 1 стакан кусочков белого шоколада
- 1/2 стакана фисташек
- 1/2 стакана сухой клюквы
Способ приготовления:
- Застелите противень вощеной бумагой.
- Положите кусочки черного шоколада в посуду для микроволновки.
- Включите микроволновую печь на средней мощности 30 секунд.
- Помешайте и продолжайте расплавлять с 30 секундными интервалами до расплавления шоколада.
- Оставьте около 2 столовых ложек, затем влейте темный шоколад на застеленный противень и разровняйте с помощью лопатки.
- Поставьте в холодильник.
- Растопите белый шоколад.
- Когда он расплавится, вмешайте в него фисташки и клюкву.
- Вылейте смесь на затвердевший черный.
- Затем с помощью лопатки сбрызните поверхность оставшимся черным шоколадом для декора.
- Когда все застынет, выньте из холодильника и разломайте на куски.
- Храните в прохладном темном месте.