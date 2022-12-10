Клюква в сахаре

Ингредиенты

  • Клюква - 2 стакана
  • Яичный белок - 1 шт.
  • Сахарная пудра - 1 стакан

Способ приготовления

  1. Ягоды нужно перебрать, помыть, обсушить и выбрать самые крепкие. Яичный белок слегка взбить венчиком в миске, добавить клюкву.
  2. Порциями выкладывать ягоды на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  3. На плоское блюдо насыпать сахарную пудру, небольшими порциями выкладывать ягоды и равномерно обваливать их в пудре.  
  4. Затем высушить клюкву в сахаре при комнатной температуре или в духовке при 50 градусах.
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пунш с клюквой

Ингредиенты:
  • 1,5 л воды
  • 2 стакана клюквы
  • 1 стакан заваренного черного чая
  • 300 мл красного вина
  • 3 шт. гвоздики
  • палочка ванили
  • корицы щепотки
  • сахар по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Доведите до кипения 1,5 л воды. 
  2. Клюкву поместите в небольшую емкость.
  3. Залейте кипятком, разомните, процедите сок и влейте в кастрюлю. 
  4. Добавьте вино, чай, доведите до кипения, затем добавьте специи и сахар.
  5. Накройте крышкой и дайте немного настояться.
  6. Подавайте напиток горячим. 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Печенье из фисташек с клюквой

Ингредиенты:

  • 1 стакан кусочков черного шоколада
  • 1 стакан кусочков белого шоколада
  • 1/2 стакана фисташек
  • 1/2 стакана сухой клюквы

Способ приготовления: 

  1. Застелите противень вощеной бумагой.
  2. Положите кусочки черного шоколада в посуду для микроволновки.
  3. Включите микроволновую печь на средней мощности 30 секунд.
  4. Помешайте и продолжайте расплавлять с 30 секундными интервалами до расплавления шоколада. 
  5. Оставьте около 2 столовых ложек, затем влейте темный шоколад на застеленный противень и разровняйте с помощью лопатки.
  6. Поставьте в холодильник.
  7. Растопите белый шоколад.
  8. Когда он расплавится, вмешайте в него фисташки и клюкву. 
  9. Вылейте смесь на затвердевший черный.
  10. Затем с помощью лопатки сбрызните поверхность оставшимся черным шоколадом для декора.   
  11. Когда все застынет, выньте из холодильника и разломайте на куски.
  12. Храните в прохладном темном месте. 
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