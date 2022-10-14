ТОП-3 вкусных блюда для праздничного ужина ко Дню защитника
Луковый пирог со свининой на темном пиве
Ингредиенты
- Сыр - 50 г
- Лук репчатый - 500 г
- Свинина - 200 г
- Фенхель - 200 г
- Пиво темное - 1 стакан
- Тесто слоеное - 500г
- Майоран (сушеный) - 1 ч.л.
- Перец кайенский (молотый) - 1 щепотка
- Соль - по вкусу
- Масло оливковое - 2 ст.л.
- Яйцо - 1 шт
- Сыр - 50 г
- Масло оливковое - 2 ст. л.
- яйцо - 1 шт
- Сыр - 50 г
Способ приготовления
- Свинину помыть, обсушить и залить пивом.
- Оставить в теплом месте на 30-40 минут.
- Обжарить мелко нарезанный лук и фенхель в сковороде с разогретым оливковым маслом.
- Свинину вынуть из пива, хорошо отжать, добавить лук и немного обжарить.
- Оставшееся пиво не выливать, отставить в сторону.
- Влить темное пиво, в котором мариновалась свинина, и тушить на среднем огне около 15 минут.
- Добавив специи и соль, перемешать и снять с огня.
- Отделить 2/3 теста и раскатать в пласт. Выложить в форму, оставив свисающие края.
- Выложить на тесто начинку, обильно посыпать тертым сыром.
- Раскатать оставшуюся часть теста, положить на начинку и защипать края. Верх пирога смазать слегка взбитым яйцом и отправить в предварительно прогретую до 190° С в духовку.
- Выпекать около 45 минут до образования золотистой корочки.
Пирог с мясом, сыром и пивом
Ингредиенты
- Замороженный маргарин -150 г
- Пиво - 100 мл
- Мука - 2-2, 5 стакана
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Вареная картошка - 2-3 средних штуки
- Адыгейский сыр - 100 г
- Зеленый лук
- Укроп, петрушка
- Паприки - 0, 5 ч. л.
- Орегано и черный молотый перец - по вкусу
- Шампиньоны - 150-200 г
- Твердый сыр - 100 г
- Желток - 1 шт.
- Кунжут - по вкусу
Способ приготовления
- Маргарин натереть на мелкой терке, добавить муку и разрыхлитель, растереть в крошку.
- Добавить пиво, хорошо вымешать тесто, убрать в холодильник минимум на час.
- Для начинки грибы порезать и обжарить, посолить, поперчить.
- Твердый сыр и брынзу натереть на крупной терке (отдельно).
- Картофель натереть на крупной терке.
- Брынзу, картофель, зеленый лук, укроп и петрушку, перец, паприку, орегано смешать.
- Тесто раскатать прямоугольником, толщиной 0.5 см.
- На половину кладем картофельно-сырную начинку, потом грибы, посыпать твердым сыром.
- Прикрывает второй половиной, защипываем края.
- Края защипать, верх смазать желтком с молоком, посыпать кунжутом.
- Выпекать в духовке при 180 градусах 25-30 минут, до золотистого цвета.
Пряное мясо в пиве
Ингредиенты
- Мясо - 1 кг
- Пиво - 0,5 л
- Розмарин - 1 ч.л.
- Чеснок - 4 зубчика
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Подготовленное мясо (лучше, если это будет цельный кусок с сальной прослойкой) прокалываем в нескольких местах, чтобы оно хорошо промариновалось.
- Подготавливаем смесь специй: соль, перец и розмарин смешиваем в ступке.
- Полученной смесью натираем наше мясо и оставляем на часик пропитаться.
- Чеснок режем на кусочки и добавляем к мясу.
- Заливаем мясо пивом.
- Убираем на несколько часов в холод мариноваться.
- Кладем мясо с чесночком в подготовленную форму.
- Сверху поливаем несколькими ложками пивного маринада.
- Закрываем сверху фольгой и отправляем на 1 час в духовку и запекаем при температуре 250 градусов.
- Через час снимаем фольгу, ставим вновь в духовку для образования золотистой корочки, предварительно полив образовавшимся соком с пивом.
- Через минут 30-40 мясо переворачиваем на другой бочок, тем самым способствуя образованию корочки с обеих сторон.
- Убираем в духовку ещё минут на 30-40.