Луковый пирог со свининой на темном пиве

Ингредиенты

  • Сыр - 50 г
  • Лук репчатый - 500 г
  • Свинина - 200 г
  • Фенхель - 200 г
  • Пиво темное - 1 стакан
  • Тесто слоеное - 500г
  • Майоран (сушеный) - 1 ч.л.
  • Перец кайенский (молотый) - 1 щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Масло оливковое - 2 ст.л.
  • Яйцо - 1 шт
  • Сыр - 50 г
  • Масло оливковое - 2 ст. л.
  • яйцо - 1 шт
  • Сыр - 50 г

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Способ приготовления

  1. Свинину помыть, обсушить и залить пивом. 
  2. Оставить в теплом месте на 30-40 минут.
  3. Обжарить мелко нарезанный лук и фенхель в сковороде с разогретым оливковым маслом.
  4. Свинину вынуть из пива, хорошо отжать, добавить лук и немного обжарить.
  5. Оставшееся пиво не выливать, отставить в сторону.
  6. Влить темное пиво, в котором мариновалась свинина, и тушить на среднем огне около 15 минут.
  7. Добавив специи и соль, перемешать и снять с огня.
  8. Отделить 2/3 теста и раскатать в пласт. Выложить в форму, оставив свисающие края.
  9. Выложить на тесто начинку, обильно посыпать тертым сыром.
  10. Раскатать оставшуюся часть теста, положить на начинку и защипать края. Верх пирога смазать слегка взбитым яйцом и отправить в предварительно прогретую до 190° С в духовку.
  11. Выпекать около 45 минут до образования золотистой корочки.

Пирог с мясом, сыром и пивом

Ингредиенты

  • Замороженный маргарин -150 г
  • Пиво - 100 мл
  • Мука - 2-2, 5 стакана
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Вареная картошка - 2-3 средних штуки
  • Адыгейский сыр - 100 г
  • Зеленый лук
  • Укроп, петрушка
  • Паприки - 0, 5 ч. л.
  • Орегано и черный молотый перец - по вкусу
  • Шампиньоны - 150-200 г
  • Твердый сыр - 100 г
  • Желток - 1 шт.
  • Кунжут - по вкусу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Способ приготовления

  1. Маргарин натереть на мелкой терке, добавить муку и разрыхлитель, растереть в крошку. 
  2. Добавить пиво, хорошо вымешать тесто, убрать в холодильник минимум на час.
  3. Для начинки грибы порезать и обжарить, посолить, поперчить.
  4. Твердый сыр и брынзу натереть на крупной терке (отдельно). 
  5. Картофель натереть на крупной терке.
  6. Брынзу, картофель, зеленый лук, укроп и петрушку, перец, паприку, орегано смешать.
  7. Тесто раскатать прямоугольником, толщиной 0.5 см. 
  8. На половину кладем картофельно-сырную начинку, потом грибы, посыпать твердым сыром.
  9. Прикрывает второй половиной, защипываем края. 
  10. Края защипать, верх смазать желтком с молоком, посыпать кунжутом.
  11. Выпекать в духовке при 180 градусах 25-30 минут, до золотистого цвета. 

Пряное мясо в пиве

Ингредиенты

  • Мясо - 1 кг
  • Пиво - 0,5 л
  • Розмарин - 1 ч.л.
  • Чеснок - 4 зубчика
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Способ приготовления

  1. Подготовленное мясо (лучше, если это будет цельный кусок с сальной прослойкой) прокалываем в нескольких местах, чтобы оно хорошо промариновалось.
  2. Подготавливаем смесь специй: соль, перец и розмарин смешиваем в ступке. 
  3. Полученной смесью натираем наше мясо и оставляем на часик пропитаться.
  4. Чеснок режем на кусочки и добавляем к мясу. 
  5. Заливаем мясо пивом.
  6. Убираем на несколько часов в холод мариноваться.
  7. Кладем мясо с чесночком в подготовленную форму.
  8. Сверху поливаем несколькими ложками пивного маринада.
  9. Закрываем сверху фольгой и отправляем на 1 час в духовку и запекаем при температуре 250 градусов.
  10. Через час снимаем фольгу, ставим вновь в духовку для образования золотистой корочки, предварительно полив образовавшимся соком с пивом.
  11. Через минут 30-40 мясо переворачиваем на другой бочок, тем самым способствуя образованию корочки с обеих сторон.
  12. Убираем в духовку ещё минут на 30-40.
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