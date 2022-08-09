Даже если вы не сторонник походов в лес за грибами, их можно найти в любом большом супермаркете. 

Не отказывайте себе в удовольствии попробовать эти милые пирожки и насладиться их ярким вкусом и ароматом!

Вы можете приготовить песочное тесто по своему рецепту или взять готовое слоеное. Дрожжевое тесто сделает выпечку более пышно, а бездрожжевое получится более хрустящим. В любом случае - будет вкусно и вы потратите совсем немного времени! 

Разогрейте духовку до 180° C 

  1. Растопить сливочное масло с оливковым маслом в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и готовьте, пока он не станет слегка прозрачным, часто помешивая, около одной минуты. Добавить грибы и перемешать. Готовьте, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. Добавьте чеснок, розмарин и тимьян; перемешайте, пока не станет ароматным, около одной минуты. Затем добавьте белое вино и тушите около 2 минут, пока жидкость не испарится. Снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте козий сыр, сливочный сыр, мелкую морскую соль и перец. Смешайте до полного растворения.
  2. Разверните тесто на рабочей поверхности и вырежьте 20 кругов  с помощью формочки для печенья или формочки для печенья 3,25 дюйма. Вырежьте еще 20 кругов теста с помощью 2,5-дюймового резака. Вырежьте отверстия в центре 2,5-дюймовых круглых кусочков с помощью резака на 1/2 дюйма или сделайте надрезы в тесте с помощью ножа. Оставшееся тесто можно объединить и раскатать один раз, если понадобится, или для изготовления декоративных элементов верхушки пирогов. Вы можете вырезать круги обычным стаканом под размер формы и прорезать дырку в верхней части обычным ножом или наперстком. 
  3. Смажьте формы для кексов оливковым маслом.  Слегка вдавите тесто размером  в каждую  чашку для кексов, оставив свисать небольшой край; это даст  место для гофрирования краев теста при добавлении верхнего слоя. Взбейте яйцо и воду взбейте и смажьте края каждого пирога. Наполните каждую чашку теста примерно одной столовой ложкой грибной смеси. Сверху на каждую чашку с начинкой, накройте верхним слоем и защепите. 
  4. Смажьте верхушки пирогов взбитым яйцом с водой. и посыпьте каждый щепоткой морской соли. Выпекать в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета, примерно 20-25 минут. Дать остыть пять минут. Украсить свежим тимьяном, и готово к подаче!
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