Мини-пироги с начинкой из пряных грибов и сыра можно приготовить в обычной форме для кексов и подать в качестве горячей закуски к праздничному столу или как дополнение к бульону

Даже если вы не сторонник походов в лес за грибами, их можно найти в любом большом супермаркете.

Не отказывайте себе в удовольствии попробовать эти милые пирожки и насладиться их ярким вкусом и ароматом!

Вы можете приготовить песочное тесто по своему рецепту или взять готовое слоеное. Дрожжевое тесто сделает выпечку более пышно, а бездрожжевое получится более хрустящим. В любом случае - будет вкусно и вы потратите совсем немного времени!

Разогрейте духовку до 180° C