Песочные кексы с лесными грибами и козьим сыром
Мини-пироги с начинкой из пряных грибов и сыра можно приготовить в обычной форме для кексов и подать в качестве горячей закуски к праздничному столу или как дополнение к бульону
Даже если вы не сторонник походов в лес за грибами, их можно найти в любом большом супермаркете.
Вы можете приготовить песочное тесто по своему рецепту или взять готовое слоеное. Дрожжевое тесто сделает выпечку более пышно, а бездрожжевое получится более хрустящим. В любом случае - будет вкусно и вы потратите совсем немного времени!
Не отказывайте себе в удовольствии попробовать эти милые пирожки и насладиться их ярким вкусом и ароматом!
Разогрейте духовку до 180° C
- Растопить сливочное масло с оливковым маслом в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и готовьте, пока он не станет слегка прозрачным, часто помешивая, около одной минуты. Добавить грибы и перемешать. Готовьте, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся. Добавьте чеснок, розмарин и тимьян; перемешайте, пока не станет ароматным, около одной минуты. Затем добавьте белое вино и тушите около 2 минут, пока жидкость не испарится. Снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте козий сыр, сливочный сыр, мелкую морскую соль и перец. Смешайте до полного растворения.
- Разверните тесто на рабочей поверхности и вырежьте 20 кругов с помощью формочки для печенья или формочки для печенья 3,25 дюйма. Вырежьте еще 20 кругов теста с помощью 2,5-дюймового резака. Вырежьте отверстия в центре 2,5-дюймовых круглых кусочков с помощью резака на 1/2 дюйма или сделайте надрезы в тесте с помощью ножа. Оставшееся тесто можно объединить и раскатать один раз, если понадобится, или для изготовления декоративных элементов верхушки пирогов. Вы можете вырезать круги обычным стаканом под размер формы и прорезать дырку в верхней части обычным ножом или наперстком.
- Смажьте формы для кексов оливковым маслом. Слегка вдавите тесто размером в каждую чашку для кексов, оставив свисать небольшой край; это даст место для гофрирования краев теста при добавлении верхнего слоя. Взбейте яйцо и воду взбейте и смажьте края каждого пирога. Наполните каждую чашку теста примерно одной столовой ложкой грибной смеси. Сверху на каждую чашку с начинкой, накройте верхним слоем и защепите.
- Смажьте верхушки пирогов взбитым яйцом с водой. и посыпьте каждый щепоткой морской соли. Выпекать в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета, примерно 20-25 минут. Дать остыть пять минут. Украсить свежим тимьяном, и готово к подаче!