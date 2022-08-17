Как приготовить немецкий пивной суп за 30 минут
Складові
- Масло сливочное - 4 ст.л.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубка
- Мука - 1/4 ст.
- Молоко - 1 ст.
- Пиво - 450 г
- Горчица «Дижон» - 1 ст.л.
Приготування
- Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне.
- Добавьте измельченные морковь и чеснок, нарезанный кубиками лук. Тушите в течении 10 минут.
- Добавьте муку и хорошо перемешайте.
- Готовьте, помешивая, до золотистого цвета муки, в течении 3 минут.
- Смешайте молоко и нежирные сливки.
- Медленно влейте в кастрюлю, постоянно помешивая.
- Увеличьте огонь, влейте пиво и добавьте горчицу. Доведите до кипения и помешивайте, пока не опуститься пена.
- Варите на слабом огне в течении 10 минут, пока не загустеет.
- Снимите с огня и смешайте с сыром.