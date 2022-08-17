Складові

  • Масло сливочное - 4 ст.л.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубка
  • Мука - 1/4 ст.
  • Молоко - 1 ст.
  • Пиво - 450 г
  • Горчица «Дижон» - 1 ст.л.

Приготування

  1. Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. 
  2. Добавьте измельченные морковь и чеснок,  нарезанный кубиками лук. Тушите в течении 10 минут. 
  3. Добавьте муку и хорошо перемешайте. 
  4. Готовьте, помешивая, до золотистого цвета муки, в течении 3 минут.
  5. Смешайте молоко и нежирные сливки. 
  6. Медленно влейте в кастрюлю, постоянно помешивая. 
  7. Увеличьте огонь, влейте пиво и добавьте горчицу. Доведите до кипения и помешивайте, пока не опуститься пена.
  8. Варите на слабом огне в течении 10 минут, пока не загустеет.
  9. Снимите с огня и смешайте с сыром. 
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