Овочеве рагу з грибами по-тайськи
Ингредиенты
- Гриби шиітаке сушені - 4 шт.
- Редька дайкон - 450 г
- Тофу (соєвий сир) - 350 г
- Квасоля стручкова - 120 г
- Морква - 120 г
- Картопля молода - 300 г
- Рис - 1 ч. л.
- Бульйон овочевий - 750 мл
- Цукор - 30 г
- Соус соєвий - 75 мл
- Саке - 45 мл
- Вино мирин - 1 ст. л.
Способ приготовления
- Сушені гриби залийте 1 склянкою гарячої води і залиште на 2 години. Просушіть гриби, зріжте ніжки, залишивши одні капелюшки.
- Дайкон очистіть і наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Зріжте гострі краї у кружечків, формуючи таким чином шайбочки з закругленими краями. Викладіть ці шайбочки в холодну воду.
- Сир тофу наріжте невеликими прямокутниками. Стручкову квасолю поріжте шматочками завдовжки 5 см.
- Викладіть квасолю в киплячу підсолену воду, бланшуйте близько двох хвилин, потім відкиньте на сито, відразу ж помістіть під холодну проточну воду на пару хвилин. Дайте воді стекти.
- Дайкон складіть в каструлю, залийте холодною водою, щоб вона лише покривала шайбочки. Зверху насипте рис, доведіть до кипіння, варіть на повільному вогні близько 15 хвилин, далі злийте рідину і видаліть рис.
- У каструлю з дайконом викладіть вимочені гриби, нарізану скибочками моркву, і добре вимиту, нечищену молоду картоплю.
- Залийте вміст каструлі бульйоном, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімального. З поверхні бульйону зберіть піну.
- Додайте в каструлю цукор, соєвий соус і саке, обережно струсіть каструлю.
- З пергаменту виріжте коло діаметром трохи меншим, ніж діаметр каструлі, накрийте цим колом овочі (прямо на воду).
- Накрийте каструлю кришкою, готуйте овочі 30 хвилин. Потім додайте сир тофу і стручкову квасолю, варіть ще пару хвилин.
- Зніміть з поверхні папір, додайте в рагу мирин.