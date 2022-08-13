Ингредиенты

  • Гриби шиітаке сушені - 4 шт.
  • Редька дайкон - 450 г
  • Тофу (соєвий сир) - 350 г
  • Квасоля стручкова - 120 г
  • Морква - 120 г
  • Картопля молода - 300 г
  • Рис - 1 ч. л.
  • Бульйон овочевий - 750 мл
  • Цукор - 30 г
  • Соус соєвий - 75 мл
  • Саке - 45 мл
  • Вино мирин - 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Сушені гриби залийте 1 склянкою гарячої води і залиште на 2 години. Просушіть гриби, зріжте ніжки, залишивши одні капелюшки.
  2. Дайкон очистіть і наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Зріжте гострі краї у кружечків, формуючи таким чином шайбочки з закругленими краями. Викладіть ці шайбочки в холодну воду.
  3. Сир тофу наріжте невеликими прямокутниками. Стручкову квасолю поріжте шматочками завдовжки 5 см.
  4. Викладіть квасолю в киплячу підсолену воду, бланшуйте близько двох хвилин, потім відкиньте на сито, відразу ж помістіть під холодну проточну воду на пару хвилин. Дайте воді стекти.
  5. Дайкон складіть в каструлю, залийте холодною водою, щоб вона лише покривала шайбочки. Зверху насипте рис, доведіть до кипіння, варіть на повільному вогні близько 15 хвилин, далі злийте рідину і видаліть рис.
  6. У каструлю з дайконом викладіть вимочені гриби, нарізану скибочками моркву, і добре вимиту, нечищену молоду картоплю.
  7. Залийте вміст каструлі бульйоном, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімального. З поверхні бульйону зберіть піну.
  8. Додайте в каструлю цукор, соєвий соус і саке, обережно струсіть каструлю.
  9. З пергаменту виріжте коло діаметром трохи меншим, ніж діаметр каструлі, накрийте цим колом овочі (прямо на воду).
  10. Накрийте каструлю кришкою, готуйте овочі 30 хвилин. Потім додайте сир тофу і стручкову квасолю, варіть ще пару хвилин.
  11. Зніміть з поверхні папір, додайте в рагу мирин.

 

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