Ингредиенты

  • Кабачок - 1 шт.
  • Мука пшеничная - 50 г
  • Масло растительное - 3 ст.л.
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Майонез - 50 г
  • Чеснок - 1 зубчик

Способ приготовления

  1. Кабачки порезать кружочками 1-2 мм толщиной.
  2. Посолить и поперчить по вкусу.
  3. Обвалять каждый кусочек в муке и выложить на разогретую сковородку.
  4. Обжаривать на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
  5. Приготовить чесночный соус: 1-2 зубчика чеснока пропускаем через пресс.
  6. Добавляем соль, перец и майонез по вкусу.
  7. Все хорошо перемешиваем.
  8. Выкладываем слой жареных кабачков и смазываем его чесночным соусом.
  9. Проделываем эту операцию со всеми кабачками. 
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