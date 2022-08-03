Жареные кабачки с чесночным соусом
Ингредиенты
- Кабачок - 1 шт.
- Мука пшеничная - 50 г
- Масло растительное - 3 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Майонез - 50 г
- Чеснок - 1 зубчик
Способ приготовления
- Кабачки порезать кружочками 1-2 мм толщиной.
- Посолить и поперчить по вкусу.
- Обвалять каждый кусочек в муке и выложить на разогретую сковородку.
- Обжаривать на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
- Приготовить чесночный соус: 1-2 зубчика чеснока пропускаем через пресс.
- Добавляем соль, перец и майонез по вкусу.
- Все хорошо перемешиваем.
- Выкладываем слой жареных кабачков и смазываем его чесночным соусом.
- Проделываем эту операцию со всеми кабачками.