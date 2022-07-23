Вяленая куриная грудка: как приготовить дома
Вкусная куриная грудка, которую можно приготовить самостоятельно - станет отличной закуской и для салатов, и для бутербродов
Ингредиенты
- Куриные грудки - 3 шт.
- Перец красный молотый – 2,5 ч. л.
- Соль крупного помола - 3 ст. л.
- Паприка красная молотая - 1 ст. л.
- Перец черный молотый - 4 ч. л.
- Чеснок - 6 зуб.
Способ приготовления
- В миске смешиваем соль, черный и красный перец, паприку, добавляем половину пропущенного через пресс чеснока.
- Куриные грудки промываем, просушиваем бумажным полотенцем. Тщательно натираем мясо пряной смесью.
- Выкладываем грудки в миску, накрываем пищевой плёнкой и ставим в холодильник на 24 часа. За это время мясо пустит сок, его сливать не нужно, пусть оно маринуется.
- Затем грудки промываем под холодной проточной водой, тщательно смываем специи и высушиваем мясо с помощью бумажного полотенца.
- Оставшийся чеснок измельчаем, натираем им мясо.
- Заворачиваем грудки в марлю или чистое полотенце и ставим в холодильник еще на 24 часа.
- Мясо подвязываем на толстую нитку и сушим в проветриваемом помещении 2-3 дня.
- Затем мясо тонко нарезаем, выкладываем на тарелку и ставим на стол.