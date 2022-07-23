Ингредиенты

  • Куриные грудки - 3 шт.
  • Перец красный молотый – 2,5 ч. л.
  • Соль крупного помола - 3 ст. л.
  • Паприка красная молотая - 1 ст. л.
  • Перец черный молотый - 4 ч. л.
  • Чеснок - 6 зуб.

Способ приготовления

  1. В миске смешиваем соль, черный и красный перец, паприку, добавляем половину пропущенного через пресс чеснока.
  2. Куриные грудки промываем, просушиваем бумажным полотенцем. Тщательно натираем мясо пряной смесью.
  3. Выкладываем грудки в миску, накрываем пищевой плёнкой и ставим в холодильник на 24 часа. За это время мясо пустит сок, его сливать не нужно, пусть оно маринуется.
  4. Затем грудки промываем под холодной проточной водой, тщательно смываем специи и высушиваем мясо с помощью бумажного полотенца.
  5. Оставшийся чеснок измельчаем, натираем им мясо.
  6. Заворачиваем грудки в марлю или чистое полотенце и ставим в холодильник еще на 24 часа.
  7. Мясо подвязываем на толстую нитку и сушим в проветриваемом помещении 2-3 дня.
  8. Затем мясо тонко нарезаем, выкладываем на тарелку и ставим на стол.
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