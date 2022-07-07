Домашняя апельсиновая настойка «Байрактар»
Дижестивы - это алкогольные напитки после ужина, которые, как говорят, смягчают последствия обильной и тяжелой еды. Их невероятно легко приготовить: просто добавьте цедру цитрусовых или травы в зерновой спирт и дайте настояться, затем процедите и смешайте с сахарным сиропом. Дижестивы хранятся вечно (мы храним наши в морозильной камере, чтобы они уже были охлажденными), они готовы, когда вы захотите выпить стаканчик на ночь или смешать коктейль. Этот рецепт основан на использовании кожуры сицилийских апельсинов, у них более красная кожура и мякоть, и насыщенный яркий вкус. Но ничто не мешает вам приготовить этот напиток из кожуры обычных апельсинов или лимонов.
Можно сделать авторский цитрусовый микс и добавить специи в сахарный сироп. Бадьян, корица и пару бутонов гвоздики придадут настойке настоящий аромат зимних праздников.
- С помощью овощечистки удалите кожуру апельсина широкими полосками, избегая появления белой сердцевины.
- Поместите кожуру в стеклянную банку объемом 1 литр с плотно закрывающейся крышкой, добавьте спирт, накройте крышкой и дайте настояться при комнатной температуре в течение 6 дней.
- Через 6 дней настаивания процедить кожуру и добавить сахарный сироп.
- Для приготовления сиропа смешайте воду и сахар в пропорции 1:1 и нагрейте, помешивая до полного растворения сахара. Охладите.
- Храните настойку в морозильной камере