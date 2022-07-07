Дижестивы - это алкогольные напитки после ужина, которые, как говорят, смягчают последствия обильной и тяжелой еды. Их невероятно легко приготовить: просто добавьте цедру цитрусовых или травы в зерновой спирт и дайте настояться, затем процедите и смешайте с сахарным  сиропом. Дижестивы хранятся вечно (мы храним наши в морозильной камере, чтобы они уже были охлажденными), они готовы, когда вы захотите выпить стаканчик на ночь или смешать коктейль. Этот рецепт основан на использовании кожуры сицилийских  апельсинов, у них более красная кожура и мякоть, и насыщенный яркий вкус. Но ничто не мешает вам приготовить этот напиток из кожуры обычных апельсинов или лимонов.

Можно сделать авторский цитрусовый микс и добавить специи в сахарный сироп. Бадьян, корица и пару бутонов гвоздики придадут настойке настоящий аромат зимних праздников.

  1. С помощью овощечистки удалите кожуру апельсина широкими полосками, избегая появления белой сердцевины.
  2. Поместите кожуру в стеклянную банку объемом 1 литр с плотно закрывающейся крышкой, добавьте спирт, накройте крышкой и дайте настояться при комнатной температуре в течение 6 дней.
  3. Через 6 дней настаивания процедить кожуру и добавить сахарный  сироп.
  4. Для приготовления сиропа смешайте воду и сахар в пропорции 1:1 и нагрейте, помешивая до полного растворения сахара. Охладите. 
  5. Храните настойку в морозильной камере 
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