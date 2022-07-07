Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом быстрого плова в рукаве.

Ингредиенты:

  • Морковь – 50 г
  • Лук – 50 г
  • Свинина – 100 г
  • Рис басмати – 100-150 г
  • Кориандр – 5 г
  • Зира – 5 г
  • Куркума – 5 г
  • Копченая паприка – 5 г
  • Вода – 200-250 мл
  • Оливковое масло – 20 мл
  • Виноград – 30 г

Способ приготовления:

  1. Нарезаем морковь и лук.
  2. Засыпаем в рукав рис басмати, свинину, морковь и лук, заливаем оливковое масло, добавляем виноград.
  3. Кладем микс приправ, перчим, солим, наливаем воду. Закручиваем пакет и перемешиваем.
  4. Отправляем в духовку при 180 градусах. Один час, и все готово!

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