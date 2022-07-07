Как быстро и без мороки приготовить вкусный плов?

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом быстрого плова в рукаве.

Ингредиенты:

Морковь – 50 г

Лук – 50 г

Свинина – 100 г

Рис басмати – 100-150 г

Кориандр – 5 г

Зира – 5 г

Куркума – 5 г

Копченая паприка – 5 г

Вода – 200-250 мл

Оливковое масло – 20 мл

Виноград – 30 г

Способ приготовления:

Нарезаем морковь и лук. Засыпаем в рукав рис басмати, свинину, морковь и лук, заливаем оливковое масло, добавляем виноград. Кладем микс приправ, перчим, солим, наливаем воду. Закручиваем пакет и перемешиваем. Отправляем в духовку при 180 градусах. Один час, и все готово!

Как приготовить запеченный плов: видеорецепт

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