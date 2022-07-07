Запеченный плов по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Как быстро и без мороки приготовить вкусный плов?
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом быстрого плова в рукаве.
Ингредиенты:
- Морковь – 50 г
- Лук – 50 г
- Свинина – 100 г
- Рис басмати – 100-150 г
- Кориандр – 5 г
- Зира – 5 г
- Куркума – 5 г
- Копченая паприка – 5 г
- Вода – 200-250 мл
- Оливковое масло – 20 мл
- Виноград – 30 г
Способ приготовления:
- Нарезаем морковь и лук.
- Засыпаем в рукав рис басмати, свинину, морковь и лук, заливаем оливковое масло, добавляем виноград.
- Кладем микс приправ, перчим, солим, наливаем воду. Закручиваем пакет и перемешиваем.
- Отправляем в духовку при 180 градусах. Один час, и все готово!
Как приготовить запеченный плов: видеорецепт
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