Вкуснейший простой десерт: апельсиновый пирог из трех ингредиентов
Когда хочется чего-то сладенького, но долго заморачиваться с готовкой нет желания
Читайте также: Сладкие ленивые вареники: простой пошаговый рецепт (с видео)Все мы сталкивались с ситуацией, когда хочется чего-то сладенького, но долго заморачиваться с готовкой нет желания. Тогда на помощь приходят простые рецепты десертов, которые можно приготовить из нескольких ингредиентов, которые есть в холодильнике. Апельсины, мука и банка сгущёнки — то, что вам понадобится. Выпечка выйдет сладкой и с невероятным ароматом цитруса. Тем более, сейчас нужно себя радовать вкусненьким(насколько это возможно). Делимся с вами рецептом потрясающего апельсинового пирога.
Ингредиенты:
- Мука — 220 г + для посыпки
- Сгущенное молоко — 400 г
- Сливочное масло — 1 кусочек
- Апельсины — 2 шт.
Приготовление:
- Тщательно помойте апельсины. Положите их в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 5 минут после закипания.
- Срежьте с апельсинов кончики с обеих сторон. Вместе с кожурой нарежьте фрукты крупными кусочками. Удалите косточки.
- Пюрируйте подготовленные цитрусы в измельчителе. Выложите в миску.
- Добавьте к фруктам просеянную муку и сгущёнку. Тщательно перемешайте.
- Смажьте маслом небольшую форму для выпечки. Присыпьте мукой. Выложите туда тесто.
- Выпекайте в духовке при 180 °C, примерно 45 минут.
- Из оставшейся половинки апельсина выжмите сок. Смешайте с отложенной сгущёнкой.
- Покройте пирог глазурью.
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