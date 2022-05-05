Когда хочется чего-то сладенького, но долго заморачиваться с готовкой нет желания

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Ингредиенты:

Мука — 220 г + для посыпки

Сгущенное молоко — 400 г

Сливочное масло — 1 кусочек

Апельсины — 2 шт.

Приготовление:

Тщательно помойте апельсины. Положите их в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 5 минут после закипания. Срежьте с апельсинов кончики с обеих сторон. Вместе с кожурой нарежьте фрукты крупными кусочками. Удалите косточки. Пюрируйте подготовленные цитрусы в измельчителе. Выложите в миску. Добавьте к фруктам просеянную муку и сгущёнку. Тщательно перемешайте. Смажьте маслом небольшую форму для выпечки. Присыпьте мукой. Выложите туда тесто. Выпекайте в духовке при 180 °C, примерно 45 минут. Из оставшейся половинки апельсина выжмите сок. Смешайте с отложенной сгущёнкой. Покройте пирог глазурью.

Все мы сталкивались с ситуацией, когда хочется чего-то сладенького, но долго заморачиваться с готовкой нет желания. Тогда на помощь приходят простые рецепты десертов, которые можно приготовить из нескольких ингредиентов, которые есть в холодильнике. Апельсины, мука и банка сгущёнки — то, что вам понадобится. Выпечка выйдет сладкой и с невероятным ароматом цитруса. Тем более, сейчас нужно себя радовать вкусненьким(насколько это возможно). Делимся с вами рецептом потрясающего апельсинового пирога.

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