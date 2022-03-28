Сочная, вкусная и нежная запеканка из молодой капусты

запеканка из молодой капусты в духовке depositphotos.com

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 500 г

Сыр твердый — 100 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Молоко — 100 мл

Яйцо — 2 шт.

Морковь — 150 г

Лук зеленый — 50 г

Укроп — 10 г

Перец черный — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте молодую капусту или нашинкуйте на терке, после чего — разместите в глубокой миске. Морковь натрите на крупной терке и добавьте к капусте. Измельчите укроп и зеленый лук, добавив к моркови и капусте. Натрите сыр и добавьте к овощам. Все содержимое тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте венчиком два крупных яйца, молоко, соль и перец. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и сложите в неё овощную смесь. Сверху залейте яично-молочной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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