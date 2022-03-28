Рецепт дня: запеканка из молодой капусты в духовке
Сочная, вкусная и нежная запеканка из молодой капусты
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 500 г
- Сыр твердый — 100 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Молоко — 100 мл
- Яйцо — 2 шт.
- Морковь — 150 г
- Лук зеленый — 50 г
- Укроп — 10 г
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте молодую капусту или нашинкуйте на терке, после чего — разместите в глубокой миске.
- Морковь натрите на крупной терке и добавьте к капусте.
- Измельчите укроп и зеленый лук, добавив к моркови и капусте.
- Натрите сыр и добавьте к овощам. Все содержимое тщательно перемешайте.
- В отдельной миске смешайте венчиком два крупных яйца, молоко, соль и перец.
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом и сложите в неё овощную смесь.
- Сверху залейте яично-молочной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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