Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная — 500 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Молоко — 100 мл
  • Яйцо — 2 шт.
  • Морковь — 150 г
  • Лук зеленый — 50 г
  • Укроп — 10 г
  • Перец черный — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте молодую капусту или нашинкуйте на терке, после чего — разместите в глубокой миске.
  2. Морковь натрите на крупной терке и добавьте к капусте.
  3. Измельчите укроп и зеленый лук, добавив к моркови и капусте.
  4. Натрите сыр и добавьте к овощам. Все содержимое тщательно перемешайте.
  5. В отдельной миске смешайте венчиком два крупных яйца, молоко, соль и перец.
  6. Форму для выпекания смажьте растительным маслом и сложите в неё овощную смесь.
  7. Сверху залейте яично-молочной смесью и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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