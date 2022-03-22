Ингредиенты:

  • Мука — 600 г
  • Картофель — 5–6 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Шампиньоны — 300 г
  • Вода — 300 мл
  • Растительное масло — 6 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Сухие дрожжи — 10 г
  • Молотый чёрный перец — по вкусу
  • Соль — ½ ч. ложки

Приготовление:

  1. Тёплую воду смешайте с сахаром, солью, дрожжами и 7–8 столовыми ложками муки. Накройте плёнкой и оставьте в тёплом месте на 15–20 минут.
  2. Добавьте в опару 4 столовые ложки масла и оставшуюся муку. Замесите мягкое и немного липкое тесто.
  3. Скатайте его в шар, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.
  4. В это время картофель очистите, крупно нарежьте, отварите в подсоленной кипящей воде до готовности и разомните в пюре.
  5. Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло.
  6. Обжаривайте лук 2–3 минуты до мягкости, добавьте шампиньоны, готовьте ещё 5–7 минут. Пюре смешайте с грибами и луком, посолите и поперчите.
  7. Обомните подошедшее тесто, накройте полотенцем и оставьте ещё на 30 минут.
  8. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите бумагой для выпечки.
  9. Тесто разделите на 18–20 равных частей, раскатайте их в лепёшки диаметром 10–12 см.
  10. В центр лепёшек выложите немного начинки. Соедините и защипните края теста. Сформируйте пирожки.
  11. Выложите их на противень, накройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут.
  12. Выпекайте пирожки 25–30 минут.

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