Постные пирожки с картошкой и грибами
По этому легкому рецепту получаются вкуснейшие дрожжевые пирожки
Ингредиенты:
- Мука — 600 г
- Картофель — 5–6 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Шампиньоны — 300 г
- Вода — 300 мл
- Растительное масло — 6 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Сухие дрожжи — 10 г
- Молотый чёрный перец — по вкусу
- Соль — ½ ч. ложки
Приготовление:
- Тёплую воду смешайте с сахаром, солью, дрожжами и 7–8 столовыми ложками муки. Накройте плёнкой и оставьте в тёплом месте на 15–20 минут.
- Добавьте в опару 4 столовые ложки масла и оставшуюся муку. Замесите мягкое и немного липкое тесто.
- Скатайте его в шар, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое.
- В это время картофель очистите, крупно нарежьте, отварите в подсоленной кипящей воде до готовности и разомните в пюре.
- Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло.
- Обжаривайте лук 2–3 минуты до мягкости, добавьте шампиньоны, готовьте ещё 5–7 минут. Пюре смешайте с грибами и луком, посолите и поперчите.
- Обомните подошедшее тесто, накройте полотенцем и оставьте ещё на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите бумагой для выпечки.
- Тесто разделите на 18–20 равных частей, раскатайте их в лепёшки диаметром 10–12 см.
- В центр лепёшек выложите немного начинки. Соедините и защипните края теста. Сформируйте пирожки.
- Выложите их на противень, накройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут.
- Выпекайте пирожки 25–30 минут.
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