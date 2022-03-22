По этому легкому рецепту получаются вкуснейшие дрожжевые пирожки

Постные пирожки с картошкой и грибами shutterrstock.com

Ингредиенты:

Мука — 600 г

Картофель — 5–6 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Шампиньоны — 300 г

Вода — 300 мл

Растительное масло — 6 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Сухие дрожжи — 10 г

Молотый чёрный перец — по вкусу

Соль — ½ ч. ложки

Приготовление:

Тёплую воду смешайте с сахаром, солью, дрожжами и 7–8 столовыми ложками муки. Накройте плёнкой и оставьте в тёплом месте на 15–20 минут. Добавьте в опару 4 столовые ложки масла и оставшуюся муку. Замесите мягкое и немного липкое тесто. Скатайте его в шар, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1–2 часа, чтобы оно увеличилось вдвое. В это время картофель очистите, крупно нарежьте, отварите в подсоленной кипящей воде до готовности и разомните в пюре. Лук и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте лук 2–3 минуты до мягкости, добавьте шампиньоны, готовьте ещё 5–7 минут. Пюре смешайте с грибами и луком, посолите и поперчите. Обомните подошедшее тесто, накройте полотенцем и оставьте ещё на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите бумагой для выпечки. Тесто разделите на 18–20 равных частей, раскатайте их в лепёшки диаметром 10–12 см. В центр лепёшек выложите немного начинки. Соедините и защипните края теста. Сформируйте пирожки. Выложите их на противень, накройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут. Выпекайте пирожки 25–30 минут.

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