Великий пост: рецепт грибного супа
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Ингредиенты:
- 200 г шампиньонов или других грибов
- 2 зубчика чеснока
- маленький кусочек имбиря
- 700 мл воды
- 1 чайная ложка соевого соуса
- ¼ луковицы
- ½ пучка зелёного лука
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца
- ½ столовой ложки растительного масла
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Промойте грибы, разрежьте их кубиками или продольными полосками.
- Измельчённые чеснок и имбирь выложите в сотейник с разогретым маслом, а затем перемешайте.
- Добавьте измельчённый лук и готовьте 1 минуту. Затем выложите грибы и поджаривайте 2–3 минуты на среднем огне.
- Влейте воду и перемешайте. Через 5 минут добавьте перец, соевый соус и соль. Немного убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте суп 15–20 минут. В конце добавьте измельчённый зелёный лук.
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