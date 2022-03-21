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Ингредиенты:

200 г шампиньонов или других грибов

2 зубчика чеснока

маленький кусочек имбиря

700 мл воды

1 чайная ложка соевого соуса

¼ луковицы

½ пучка зелёного лука

½ чайной ложки молотого чёрного перца

½ столовой ложки растительного масла

соль — по вкусу

Приготовление:

Промойте грибы, разрежьте их кубиками или продольными полосками. Измельчённые чеснок и имбирь выложите в сотейник с разогретым маслом, а затем перемешайте. Добавьте измельчённый лук и готовьте 1 минуту. Затем выложите грибы и поджаривайте 2–3 минуты на среднем огне. Влейте воду и перемешайте. Через 5 минут добавьте перец, соевый соус и соль. Немного убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте суп 15–20 минут. В конце добавьте измельчённый зелёный лук.

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