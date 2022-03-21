Ингредиенты:

  • 200 г шампиньонов или других грибов
  • 2 зубчика чеснока
  • маленький кусочек имбиря
  • 700 мл воды
  • 1 чайная ложка соевого соуса
  • ¼ луковицы
  • ½ пучка зелёного лука
  • ½ чайной ложки молотого чёрного перца
  • ½ столовой ложки растительного масла
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте грибы, разрежьте их кубиками или продольными полосками.
  2. Измельчённые чеснок и имбирь выложите в сотейник с разогретым маслом, а затем перемешайте.
  3. Добавьте измельчённый лук и готовьте 1 минуту. Затем выложите грибы и поджаривайте 2–3 минуты на среднем огне.
  4. Влейте воду и перемешайте. Через 5 минут добавьте перец, соевый соус и соль. Немного убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте суп 15–20 минут. В конце добавьте измельчённый зелёный лук.

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