Ингредиенты:

  • Семга слабосоленая — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Лимон — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Семгу нарезать маленькими кубиками.
  2. Авокадо очистить от кожуры и нарезать маленькими кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
  3. Красный лук очистить и мелко нарезать. Смешать с нарезанным филе семги, полить оливковым маслом и лимонным соком.
  4. Для красивой подачи можно использовать кулинарное кольцо. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona: