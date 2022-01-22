Рецепт дня: салат с семгой и авокадо
Салат с семгой и авокадо — это всегда изысканный вид и благородный вкус
Ингредиенты:
- Семга слабосоленая — 200 г
- Авокадо — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Лимон — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ч. л.
Приготовление:
- Семгу нарезать маленькими кубиками.
- Авокадо очистить от кожуры и нарезать маленькими кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
- Красный лук очистить и мелко нарезать. Смешать с нарезанным филе семги, полить оливковым маслом и лимонным соком.
- Для красивой подачи можно использовать кулинарное кольцо.
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