Узнайте, как быстро приготовить вкусные булочки

Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом английских булочек «Сконы». На своей странице в Инстаграм повар рассказала, как правильно готовить булочки за 30 минут.

Английские булочки «Сконы» по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:⁣

100 г сливочного масла (холодного) (1/2 пачки)⁣

360 г муки (18 ст. л. без борки)⁣

8 г разрыхлителя (2 полные без горки + 2/3 ч. л.)⁣

2 г соли (1/3 ч.л.)⁣

50 г сахара (2,5 ст. л.)⁣

100 г яйца (2 шт.)⁣

80 мл молока (5 ст. л.)⁣

цедра 1 лимона ⁣

50 г грецких орехов (5-7 шт.)⁣

150 г микса из цукатов и сухофруктов ⁣

Для глазировки: ⁣

25 г сливочного масла (1,5 ст. л.)⁣

40 г меда (4 ч. л.)⁣⁣

Технология приготовления:⁣

Смешайте в миске сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и сахар.⁣

Натрите в сухие ингредиенты цедру лимона и перемешайте.⁣

Добавьте кубики холодного сливочного масла и разомните их до состояния крошки.⁣

Смешайте яйца с молоком.⁣

Отправьте в крошку орехи, микс цукатов и сухофруктов. Затем, влейте яйца с молоком и замесите тесто.⁣

Соберите тесто в комок и разделите его на две равные части. Каждую из частей раскатайте в круг, толщиной - 1,5-2 см. ⁣

Разрежьте тесто на восемь равных частей. Должны получиться треугольники.⁣

Выложите треугольники на пергамент и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-18 минут. ⁣

Приготовьте глазировку. Смешайте сливочное масло с медом.⁣

После, достаньте булочки из духовки, покройте глазировкой и снова отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку ещё на 5 минут. ⁣

Готово! Дайте булочкам остыть, а ещё лучше – отлежаться несколько часов. Подавайте английские булочки «Сконы» со взбитыми сливками и конфитюром.

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