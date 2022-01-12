Узнайте, как правильно готовить вкуснейший десерт

Морковный торт с бананом и карамелью по рецепту украинского кондитера instagram.com/lizaglinskaya

Украинский кондитер и победитель шоу «МастерШеф» Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного десерта. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как правильно готовить морковный торт с бананом и карамелью.

Морковный торт с бананом и карамелью⁣ от Лизы Глинской

Важно! Торт d 18 см⁣. Именно такую лучше использовать форму.

Ингредиенты для морковного бисквита:⁣

130 г муки⁣

140 г сахара⁣

1/2 ч. л. порошка корицы⁣

10 г разрыхлителя⁣

60 мл апельсинового фреша⁣

цедра одного апельсина⁣

80 мл растительного масла (рафинированного)⁣

250 г моркови (натертой на мелкой терке)⁣

150 г обжаренного грецкого ореха⁣

Способ приготовления бисквита:

Смешать в миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи.

Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на ночь. ⁣

Ингредиенты для творожного крема с апельсином:⁣

220 г творожной массы (ж - 9%)⁣

80 г сгущённого молока⁣

80 мл сливок (ж 30-35%)⁣

150 г сливочного масла (комнатной температуры)⁣

Способ приготовления крема:

Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Пробить погружным блендером, до максимально однородной консистенции. ⁣

Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок. ⁣

Ингредиенты для соленой карамели:⁣

100 г сахара⁣

30 г сливочного масла⁣

120 мл сливок (ж 30-35%)⁣

соль⁣

Способ приготовления карамели:

Засыпьте сахар с сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок. ⁣

Сборка торта:⁣

Разрежьте бисквит на две равные части, на одну уложите крем, соленую карамель и кусочки банана, накройте сверху второй половиной бисквита. ⁣

На нее выложите крем, карамель и банан. Уберите торт в холодильник на несколько часов. ⁣

Задекорируйте морковный торт кусочками банана, карамелью, грецким орехом и черным шоколадом.

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