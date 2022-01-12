Морковный торт с бананом и карамелью по рецепту украинского кондитера
Украинский кондитер и победитель шоу «МастерШеф» Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного десерта. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как правильно готовить морковный торт с бананом и карамелью.
Морковный торт с бананом и карамелью от Лизы Глинской
Важно! Торт d 18 см. Именно такую лучше использовать форму.
Ингредиенты для морковного бисквита:
- 130 г муки
- 140 г сахара
- 1/2 ч. л. порошка корицы
- 10 г разрыхлителя
- 60 мл апельсинового фреша
- цедра одного апельсина
- 80 мл растительного масла (рафинированного)
- 250 г моркови (натертой на мелкой терке)
- 150 г обжаренного грецкого ореха
Способ приготовления бисквита:
Смешать в миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи.
Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на ночь.
Ингредиенты для творожного крема с апельсином:
- 220 г творожной массы (ж - 9%)
- 80 г сгущённого молока
- 80 мл сливок (ж 30-35%)
- 150 г сливочного масла (комнатной температуры)
Способ приготовления крема:
Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Пробить погружным блендером, до максимально однородной консистенции.
Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок.
Ингредиенты для соленой карамели:
- 100 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 120 мл сливок (ж 30-35%)
- соль
Способ приготовления карамели:
Засыпьте сахар с сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок.
Сборка торта:
Разрежьте бисквит на две равные части, на одну уложите крем, соленую карамель и кусочки банана, накройте сверху второй половиной бисквита.
На нее выложите крем, карамель и банан. Уберите торт в холодильник на несколько часов.
Задекорируйте морковный торт кусочками банана, карамелью, грецким орехом и черным шоколадом.
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