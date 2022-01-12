Украинский кондитер и победитель шоу «МастерШеф» Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного десерта. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как правильно готовить морковный торт с бананом и карамелью.

Морковный торт с бананом и карамелью⁣ от Лизы Глинской

Важно! Торт d 18 см⁣. Именно такую лучше использовать форму. 

Ингредиенты для морковного бисквита:⁣

  • 130 г муки⁣
  • 140 г сахара⁣
  • 1/2 ч. л. порошка корицы⁣
  • 10 г разрыхлителя⁣
  • 60 мл апельсинового фреша⁣
  • цедра одного апельсина⁣
  • 80 мл растительного масла (рафинированного)⁣
  • 250 г моркови (натертой на мелкой терке)⁣
  • 150 г обжаренного грецкого ореха⁣

Способ приготовления бисквита: 

Смешать в миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи.

Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на ночь. ⁣

Ингредиенты для творожного крема с апельсином:⁣

  • 220 г творожной массы (ж - 9%)⁣
  • 80 г сгущённого молока⁣
  • 80 мл сливок (ж 30-35%)⁣
  • 150 г сливочного масла (комнатной температуры)⁣

Способ приготовления крема:

Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Пробить погружным блендером, до максимально однородной консистенции. ⁣

Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок. ⁣

Ингредиенты для соленой карамели:⁣

  • 100 г сахара⁣
  • 30 г сливочного масла⁣
  • 120 мл сливок (ж 30-35%)⁣
  • соль⁣

Способ приготовления карамели:

Засыпьте сахар с сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок. ⁣

Сборка торта:⁣

Разрежьте бисквит на две равные части, на одну уложите крем, соленую карамель и кусочки банана, накройте сверху второй половиной бисквита. ⁣

На нее выложите крем, карамель и банан. Уберите торт в холодильник на несколько часов. ⁣

Задекорируйте морковный торт кусочками банана, карамелью, грецким орехом и черным шоколадом.

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