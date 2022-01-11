К слову, его коллеге Гордону Рамзи исполнилось 55 лет, а Джейми Оливеру — всего 46. Но Жак начинал еще в те времена, когда кулинарные книги отлично покупались и без глянцевых иллюстраций, а знаменитый повар мог не думать о лайках и просмотрах роликов на YouTube. Огромную часть жизни потомственный ресторатор просто хорошо делал свое дело и заработал на этом —  20 миллионов долларов.    

Сегодня мы откроем вам два правила великого мастера, которые помогут превратить жареного кальмара в нежный и очень вкусный деликатес. Своим опытом Жак Пепэн поделился в книге Essential Pepin.

Правило №1.

Жарить кальмара нужно очень быстро и на очень горячей сковороде.   

Правило №2.

Чтобы моллюск не выпустил сок и не превратил жарку в тушение, что сделает белок буквально резиновым, необходимо предварительно бланшировать его в кипящей воде не более 30 секунд. После чего быстро обжарить в смеси сливочного и растительного масла, добавив специи.  

Секреты идеально приготовленных кальмаров от шеф-повара
Секреты идеально приготовленных кальмаров от шеф-повара
pixabay

Если вы пробовали правильно приготовленного кальмара, то знаете, что его не нужно бесконечно жевать, а потом мучительно проглатывать. Можно просто наслаждаться сладковатым нежным вкусом морепродуктов.

Ингредиенты

  • 1 кг кальмаров, очищенных и нарезанных на тонкие полоски;
  • 3 ст.л. оливкового масла;
  • 1,5 ст.л. сливочного масла;
  • 2 пучка зеленого лука, нарезанного на кусочки 2,5 см (2 чашки), 1 чашка - 240 мл.
  • ¾ ч.л. соли;
  • ¾ ч.л. черного молотого перца;
  • 3-4 зубчика чеснока, измельченного (1,5 ч.л.);
  • несколько веточек петрушки (3 ст.л).

Приготовление

  1. Нарежьте кальмаров полосками 1.5 шириной.  
  2. Вскипятите воду и опустите в нее морепродукты на полминуты. Следите за тем, чтобы вода снова не начала кипеть. Слейте воду и оставьте кальмаров в кастрюле.  
  3. Нагрейте на сковородке смесь сливочного и оливкового масел в пропорции 1:1. Положите в нее половину нарезанного лука и обжаривайте 10 секунд. Затем добавьте половину кальмаров. Через 2-3 минуты можно добавить половину чеснока и зелени, жарить 10-15 секунд.  
  4. Выложить готовое блюдо из сковороды и повторить с оставшимися продуктами.  

Вам будет интересно прочитать на Ivona: