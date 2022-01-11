Французский повар и автор трех десятков книг — Жак Пепэн, за плечами которого 60 лет работы на кухне, поделился секретом, как вкусно приготовить кальмара

К слову, его коллеге Гордону Рамзи исполнилось 55 лет, а Джейми Оливеру — всего 46. Но Жак начинал еще в те времена, когда кулинарные книги отлично покупались и без глянцевых иллюстраций, а знаменитый повар мог не думать о лайках и просмотрах роликов на YouTube. Огромную часть жизни потомственный ресторатор просто хорошо делал свое дело и заработал на этом — 20 миллионов долларов.

Сегодня мы откроем вам два правила великого мастера, которые помогут превратить жареного кальмара в нежный и очень вкусный деликатес. Своим опытом Жак Пепэн поделился в книге Essential Pepin.

Правило №1.

Жарить кальмара нужно очень быстро и на очень горячей сковороде.

Правило №2.

Чтобы моллюск не выпустил сок и не превратил жарку в тушение, что сделает белок буквально резиновым, необходимо предварительно бланшировать его в кипящей воде не более 30 секунд. После чего быстро обжарить в смеси сливочного и растительного масла, добавив специи.

Секреты идеально приготовленных кальмаров от шеф-повара pixabay

Если вы пробовали правильно приготовленного кальмара, то знаете, что его не нужно бесконечно жевать, а потом мучительно проглатывать. Можно просто наслаждаться сладковатым нежным вкусом морепродуктов.

Ингредиенты

1 кг кальмаров, очищенных и нарезанных на тонкие полоски;

3 ст.л. оливкового масла;

1,5 ст.л. сливочного масла;

2 пучка зеленого лука, нарезанного на кусочки 2,5 см (2 чашки), 1 чашка - 240 мл.

¾ ч.л. соли;

¾ ч.л. черного молотого перца;

3-4 зубчика чеснока, измельченного (1,5 ч.л.);

несколько веточек петрушки (3 ст.л).

Приготовление

Нарежьте кальмаров полосками 1.5 шириной. Вскипятите воду и опустите в нее морепродукты на полминуты. Следите за тем, чтобы вода снова не начала кипеть. Слейте воду и оставьте кальмаров в кастрюле. Нагрейте на сковородке смесь сливочного и оливкового масел в пропорции 1:1. Положите в нее половину нарезанного лука и обжаривайте 10 секунд. Затем добавьте половину кальмаров. Через 2-3 минуты можно добавить половину чеснока и зелени, жарить 10-15 секунд. Выложить готовое блюдо из сковороды и повторить с оставшимися продуктами.

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