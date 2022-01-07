Побалуйте своих родных оригинальным лакомством

Праздничный стол не мыслим без сладостей, поэтому мы предлагаем приготовить конфеты, чтобы удивить родных и близких.

Ингредиенты:

Глазурь шоколадная – 10 г

Глинтвейн – 80 мл

Марципан – 200 г

Пряники – 125 г

Шоколад темный – 200 г

Как приготовить конфеты «Рождественский базар»:

Пряники кладем в миску, небольшими порциями вливаем отстоявшийся негорячий глинтвейн. Разминаем пряники до пластичности. Важно следить за консистенцией смеси, чтобы не получилась слишком жидкой. В глинтвейно-пряничную массу добавляем марципан и перемешиваем до однородного теста. Шоколад растапливаем на водяной бане при температуре 40 градусов. Из пряничной массы формируем шарики и слегка их сплющиваем. Обмакиваем шарики в жидком шоколаде и выкладываем их сушиться. Украшаем шоколадной глазурью. Когда оболочка затвердела – шарики готовы.

Приятного аппетита!

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