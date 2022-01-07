Зимние сладости: рецепт конфет «Рождественский базар»
Побалуйте своих родных оригинальным лакомством
Праздничный стол не мыслим без сладостей, поэтому мы предлагаем приготовить конфеты, чтобы удивить родных и близких.
Ингредиенты:
- Глазурь шоколадная – 10 г
- Глинтвейн – 80 мл
- Марципан – 200 г
- Пряники – 125 г
- Шоколад темный – 200 г
Как приготовить конфеты «Рождественский базар»:
- Пряники кладем в миску, небольшими порциями вливаем отстоявшийся негорячий глинтвейн. Разминаем пряники до пластичности. Важно следить за консистенцией смеси, чтобы не получилась слишком жидкой.
- В глинтвейно-пряничную массу добавляем марципан и перемешиваем до однородного теста.
- Шоколад растапливаем на водяной бане при температуре 40 градусов.
- Из пряничной массы формируем шарики и слегка их сплющиваем. Обмакиваем шарики в жидком шоколаде и выкладываем их сушиться.
- Украшаем шоколадной глазурью. Когда оболочка затвердела – шарики готовы.
Приятного аппетита!
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