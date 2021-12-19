Лучший рецепт для праздничного ужина: утка с апельсинами
Порадуйте своих близких вкуснейшим праздничным ужином
Ингредиенты:
- утка — 2 кг
- апельсин — 3 шт.
- лимон — 1 шт.
- соль — 1 ч.л.
- перец черный молотый — 1/4 ч.л.
- мед — 3 ст.л.
- соевый соус — 3 ст.л.
- тимьян(веточка) — 4 шт.
- розмарин(веточка) — 2 шт.
Приготовление:
- Утку подготовить. Выпотрошить. Очистить от перьев, промыть и обсушить. Снять цедру с 2-х апельсинов и 1 лимона и натереть цедрой утку внутри и снаружи, также натереть небольшим количеством соли и перца. Оставить утку мариноваться, накрыв пленкой, на 2-4 часа.
- Далее готовим смесь для «лакирования» утки. Для этого смешайте жидкий мед, соевый соус и сок одного апельсина.
Читайте также: Їсти подано: найкращі поєднання вин та ігристих з новорічними стравамиЗатем в сухую форму выложите утку грудкой вниз и запекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов минут 20, чтобы утка сама спустила жир с грудки и чтобы шкурка подрумянилась.
- Снижаем температуру в духовке до 190 градусов, вынимаем форму с уткой, обкладываем вокруг дольками апельсина и лимона, листиками тимьяна и розмарина. Поливаем утку небольшой частью соуса и запекаем далее.
- Периодически, с интервалом в 15 минут, смазываем утку соусом. Можно воспользоваться кисточкой для удобства. Выпекаем утку до готовности.
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