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Утка с апельсинами depositphotos.com

Ингредиенты:

утка — 2 кг

апельсин — 3 шт.

лимон — 1 шт.

соль — 1 ч.л.

перец черный молотый — 1/4 ч.л.

мед — 3 ст.л.

соевый соус — 3 ст.л.

тимьян(веточка) — 4 шт.

розмарин(веточка) — 2 шт.

Приготовление:

Утку подготовить. Выпотрошить. Очистить от перьев, промыть и обсушить. Снять цедру с 2-х апельсинов и 1 лимона и натереть цедрой утку внутри и снаружи, также натереть небольшим количеством соли и перца. Оставить утку мариноваться, накрыв пленкой, на 2-4 часа. Далее готовим смесь для «лакирования» утки. Для этого смешайте жидкий мед, соевый соус и сок одного апельсина. Читайте также: Їсти подано: найкращі поєднання вин та ігристих з новорічними стравами Затем в сухую форму выложите утку грудкой вниз и запекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов минут 20, чтобы утка сама спустила жир с грудки и чтобы шкурка подрумянилась. Снижаем температуру в духовке до 190 градусов, вынимаем форму с уткой, обкладываем вокруг дольками апельсина и лимона, листиками тимьяна и розмарина. Поливаем утку небольшой частью соуса и запекаем далее. Периодически, с интервалом в 15 минут, смазываем утку соусом. Можно воспользоваться кисточкой для удобства. Выпекаем утку до готовности.

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