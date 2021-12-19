Ингредиенты:

  • утка — 2 кг
  • апельсин — 3 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • соль — 1 ч.л.
  • перец черный молотый — 1/4 ч.л.
  • мед — 3 ст.л.
  • соевый соус — 3 ст.л.
  • тимьян(веточка) — 4 шт.
  • розмарин(веточка)  — 2 шт.

Приготовление:

  1. Утку подготовить. Выпотрошить. Очистить от перьев, промыть и обсушить. Снять цедру с 2-х апельсинов и 1 лимона и натереть цедрой утку внутри и снаружи, также натереть небольшим количеством соли и перца. Оставить утку мариноваться, накрыв пленкой, на 2-4 часа.
  2. Далее готовим смесь для «лакирования» утки. Для этого смешайте жидкий мед, соевый соус и сок одного апельсина.

  3. Читайте также: Їсти подано: найкращі поєднання вин та ігристих з новорічними стравами

    Затем в сухую форму выложите утку грудкой вниз и запекайте в заранее разогретой духовке до 220 градусов минут 20, чтобы утка сама спустила жир с грудки и чтобы шкурка подрумянилась.
  4. Снижаем температуру в духовке до 190 градусов, вынимаем форму с уткой, обкладываем вокруг дольками апельсина и лимона, листиками тимьяна и розмарина. Поливаем утку небольшой частью соуса и запекаем далее.
  5. Периодически, с интервалом в 15 минут, смазываем утку соусом. Можно воспользоваться кисточкой для удобства. Выпекаем утку до готовности.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: