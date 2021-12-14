Классический рецепт 

Ингредиенты

  • Мука - 250 г
  • Имбирь - 1 ст.л.
  • Корица - 1 ст.л.
  • Гвоздика - 1/2 ст.л.
  • Мед - 2 ст.л.
  • Сахар коричневый - 250 г
  • Масло сливочное - 200 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Сахарная пудра – 200 г
  • Сок лимонный – 1 шт
  • Белок яичный – 1 шт

Способ приготовления

  1. Муку перемешайте со специями и разрыхлителем. 
  2. Яйца перемешайте со сливочным маслом, медом и сахаром. 
  3. В яичную массу добавьте муку со специями. 
  4. Из теста раскатайте пласт и вырежьте с помощью формочки печенье.
  5. Печенье присыпьте сахаром и отправьте в разогретую духовку 180°С на 30 минут.
  6. Противень покройте пергаментной бумагой, смазав ее маслом.
  7. Противень покройте пергаментной бумагой, смазав ее маслом.
  8. Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру, яичный белок и сок лимонный.
  9. Всю массу взбивайте миксером, пока она не увеличится в объеме в 2-3 раза.
  10. Украшайте пряники по желанию.
  11. После украшения дайте глазури застыть в течении пары часов.

Имбирные человечки

pixabay.com

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1/2 стакана
  • Масло сливочное – 50 г
  • Мед – 150 г
  • Имбирь молотый – 1 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Ванилин – по вкусу
  • Мука – 2 ст.

Способ приготовления

  1. Взбиваем яйцо с сахаром.
  2. Растапливаем масло и добавляем его в полученную смесь.
  3. Затем вливаем мед и все хорошо перемешиваем.
  4. Добавляем имбирь, корицу и ванилин. Снова помешиваем.
  5. Всыпаем муку и перемешаем до однородной массы.
  6. Полученную смесь ставим в холодильник на 1 час.
  7. Готовое тесто достаем из холодильника, раскатываем, вырезаем печенья.
  8. Выкладываем фигурки на противень и выпекаем до готовности при температуре 180°С.

Имбирное печенье с орехами

pixabay.com

Ингредиенты

  • Пшеничная мука - 500 г
  • Разрыхлитель - 2 ч.л.
  • Сахар - 250 г
  • Ванильный сахар - ½ ч.л.
  • Имбирь молотый - ½ ч.л.
  • Кардамон - на кончике ножа
  • Молотая гвоздика - на кончике ножа
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сливочное масло - 200 г
  • Яйцо куриное - 2 шт
  • Орехи - 100 г

Способ приготовления

  1. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте. Добавьте сахар и ваниль, пряности и яйца.
  2. Замесите густое тесто добавив часть муки.
  3. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками. Посыпьте измельченными орехами.
  4. Выложите масло с орехами на муку и замесите гладкое тесто.
  5. Чтобы тесто не липло – отправьте его в холодильник на полчаса.
  6. Тесто тонко раскатайте и на присыпанной мукой поверхности вырезайте фигурки.
  7. Выложите фигурки на застеленный пергаментом противень, смазанный предварительно маслом.
  8. Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180-200°С.

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