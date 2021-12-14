Классический рецепт

Ингредиенты

Мука - 250 г

Имбирь - 1 ст.л.

Корица - 1 ст.л.

Гвоздика - 1/2 ст.л.

Мед - 2 ст.л.

Сахар коричневый - 250 г

Масло сливочное - 200 г

Яйцо - 2 шт.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сахарная пудра – 200 г

Сок лимонный – 1 шт

Белок яичный – 1 шт

Способ приготовления

Муку перемешайте со специями и разрыхлителем. Яйца перемешайте со сливочным маслом, медом и сахаром. В яичную массу добавьте муку со специями. Из теста раскатайте пласт и вырежьте с помощью формочки печенье. Печенье присыпьте сахаром и отправьте в разогретую духовку 180°С на 30 минут. Противень покройте пергаментной бумагой, смазав ее маслом. Противень покройте пергаментной бумагой, смазав ее маслом. Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру, яичный белок и сок лимонный. Всю массу взбивайте миксером, пока она не увеличится в объеме в 2-3 раза. Украшайте пряники по желанию. После украшения дайте глазури застыть в течении пары часов.

Имбирные человечки

pixabay.com

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1/2 стакана

Масло сливочное – 50 г

Мед – 150 г

Имбирь молотый – 1 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Ванилин – по вкусу

Мука – 2 ст.

Способ приготовления

Взбиваем яйцо с сахаром. Растапливаем масло и добавляем его в полученную смесь. Затем вливаем мед и все хорошо перемешиваем. Добавляем имбирь, корицу и ванилин. Снова помешиваем. Всыпаем муку и перемешаем до однородной массы. Полученную смесь ставим в холодильник на 1 час. Готовое тесто достаем из холодильника, раскатываем, вырезаем печенья. Выкладываем фигурки на противень и выпекаем до готовности при температуре 180°С.

Имбирное печенье с орехами

pixabay.com

Ингредиенты

Пшеничная мука - 500 г

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Сахар - 250 г

Ванильный сахар - ½ ч.л.

Имбирь молотый - ½ ч.л.

Кардамон - на кончике ножа

Молотая гвоздика - на кончике ножа

Корица – 1 ч.л.

Сливочное масло - 200 г

Яйцо куриное - 2 шт

Орехи - 100 г

Способ приготовления

Смешайте муку с разрыхлителем и просейте. Добавьте сахар и ваниль, пряности и яйца. Замесите густое тесто добавив часть муки. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками. Посыпьте измельченными орехами. Выложите масло с орехами на муку и замесите гладкое тесто. Чтобы тесто не липло – отправьте его в холодильник на полчаса. Тесто тонко раскатайте и на присыпанной мукой поверхности вырезайте фигурки. Выложите фигурки на застеленный пергаментом противень, смазанный предварительно маслом. Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180-200°С.

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