ТОП-3 лучших рецепта имбирных пряников
Классический рецепт
Ингредиенты
- Мука - 250 г
- Имбирь - 1 ст.л.
- Корица - 1 ст.л.
- Гвоздика - 1/2 ст.л.
- Мед - 2 ст.л.
- Сахар коричневый - 250 г
- Масло сливочное - 200 г
- Яйцо - 2 шт.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Сахарная пудра – 200 г
- Сок лимонный – 1 шт
- Белок яичный – 1 шт
Способ приготовления
- Муку перемешайте со специями и разрыхлителем.
- Яйца перемешайте со сливочным маслом, медом и сахаром.
- В яичную массу добавьте муку со специями.
- Из теста раскатайте пласт и вырежьте с помощью формочки печенье.
- Печенье присыпьте сахаром и отправьте в разогретую духовку 180°С на 30 минут.
- Противень покройте пергаментной бумагой, смазав ее маслом.
- Противень покройте пергаментной бумагой, смазав ее маслом.
- Приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру, яичный белок и сок лимонный.
- Всю массу взбивайте миксером, пока она не увеличится в объеме в 2-3 раза.
- Украшайте пряники по желанию.
- После украшения дайте глазури застыть в течении пары часов.
Имбирные человечки
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1/2 стакана
- Масло сливочное – 50 г
- Мед – 150 г
- Имбирь молотый – 1 ч. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Ванилин – по вкусу
- Мука – 2 ст.
Способ приготовления
- Взбиваем яйцо с сахаром.
- Растапливаем масло и добавляем его в полученную смесь.
- Затем вливаем мед и все хорошо перемешиваем.
- Добавляем имбирь, корицу и ванилин. Снова помешиваем.
- Всыпаем муку и перемешаем до однородной массы.
- Полученную смесь ставим в холодильник на 1 час.
- Готовое тесто достаем из холодильника, раскатываем, вырезаем печенья.
- Выкладываем фигурки на противень и выпекаем до готовности при температуре 180°С.
Имбирное печенье с орехами
Ингредиенты
- Пшеничная мука - 500 г
- Разрыхлитель - 2 ч.л.
- Сахар - 250 г
- Ванильный сахар - ½ ч.л.
- Имбирь молотый - ½ ч.л.
- Кардамон - на кончике ножа
- Молотая гвоздика - на кончике ножа
- Корица – 1 ч.л.
- Сливочное масло - 200 г
- Яйцо куриное - 2 шт
- Орехи - 100 г
Способ приготовления
- Смешайте муку с разрыхлителем и просейте. Добавьте сахар и ваниль, пряности и яйца.
- Замесите густое тесто добавив часть муки.
- Холодное сливочное масло нарежьте кубиками. Посыпьте измельченными орехами.
- Выложите масло с орехами на муку и замесите гладкое тесто.
- Чтобы тесто не липло – отправьте его в холодильник на полчаса.
- Тесто тонко раскатайте и на присыпанной мукой поверхности вырезайте фигурки.
- Выложите фигурки на застеленный пергаментом противень, смазанный предварительно маслом.
- Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180-200°С.
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