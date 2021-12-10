Кулинар показала, как правильно готовить этот вкусный десерт

Карамельный мусс с желе по рецепту Лизы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом карамельного мусса с желе. На своей странице в Инстаграм она опубликовала детальную инструкцию, как готовить данный десерт.

Рецепт карамельного мусса с желе от Лизы Глинской

Для того, чтобы приготовить вкусный карамельный мусс, вам понадобится:

100 гр сахара⁣

30 мл воды⁣

50 гр сливочного масла⁣

180 мл сливок (жирность не менее 30%)⁣

4 желтка (80 гр)⁣

стручок ванили⁣

4 гр желатина + 20 мл воды⁣

100 мл сливок (взбитых, жирность не менее 30%)⁣

Карамельное желе:⁣

300 мл воды⁣

70 гр сахара⁣

10 гр желатина + 50 мл воды⁣

Способ приготовления:

Карамельный мусс - способ приготовления instagram.com/lizaglinskaya

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