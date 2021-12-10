Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом карамельного мусса с желе. На своей странице в Инстаграм она опубликовала детальную инструкцию, как готовить данный десерт.

Рецепт карамельного мусса с желе от Лизы Глинской

Для того, чтобы приготовить вкусный карамельный мусс, вам понадобится:

  • 100 гр сахара⁣
  • 30 мл воды⁣
  • 50 гр сливочного масла⁣
  • 180 мл сливок (жирность не менее 30%)⁣
  • 4 желтка (80 гр)⁣
  • стручок ванили⁣
  • 4 гр желатина + 20 мл воды⁣
  • 100 мл сливок (взбитых, жирность не менее 30%)⁣
  • Карамельное желе:⁣
  • 300 мл воды⁣
  • 70 гр сахара⁣
  • 10 гр желатина + 50 мл воды⁣

Способ приготовления:

Карамельный мусс - способ приготовления
Карамельный мусс - способ приготовления
instagram.com/lizaglinskaya

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