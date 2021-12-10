Карамельный мусс с желе по рецепту Лизы Глинской
Кулинар показала, как правильно готовить этот вкусный десерт
Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом карамельного мусса с желе. На своей странице в Инстаграм она опубликовала детальную инструкцию, как готовить данный десерт.
Рецепт карамельного мусса с желе от Лизы Глинской
Для того, чтобы приготовить вкусный карамельный мусс, вам понадобится:
- 100 гр сахара
- 30 мл воды
- 50 гр сливочного масла
- 180 мл сливок (жирность не менее 30%)
- 4 желтка (80 гр)
- стручок ванили
- 4 гр желатина + 20 мл воды
- 100 мл сливок (взбитых, жирность не менее 30%)
- Карамельное желе:
- 300 мл воды
- 70 гр сахара
- 10 гр желатина + 50 мл воды
Способ приготовления:
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