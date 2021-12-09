Ингредиенты

  • Семги – 1 кг
  • Кедровые орешки – 50 г
  • Сыр пармезан – 50 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Оливковое масло – 0,5 ст.
  • Свежий базилик – 1 пучок
  • Соль, перец и сушеный розмарин – по вкусу

Способ приготовления

  1. Промойте выпотрошенную и очищенную семгу, обсушите бумажными полотенцами, нарежьте порционными кусками, натрите солью и перцем со всех сторон.
  2. Кусочки семги выложите в форму для выпечки. 
  3. В миске смешайте очищенный от стеблей и промытый базилик и розмарин. Травы должны быть мелко нарубленными. Смешайте всё с тертым пармезаном. Добавьте мелко нарубленные кедровые орешки, прессованный чеснок, оливковое масло и тщательно перемешайте. Лучше всего использовать для этого блендер.
  4. Соусом смажьте все кусочки подготовленной, посыпьте приправой для рыбы и панировочными сухарями.
  5. Запекайте рыбу под соусом в предварительно разогретой духовке около 30 минут, при температуре 160º C градусов.

 