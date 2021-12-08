Ингредиенты 

  • Мука – 2 стак
  • Яйцо - 1 шт
  • Сахар – 1 стак
  • Мед – 1 ст.л
  • Сода (гашеная уксусом) – 1 ч.л
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сметана – 2 ст.л
  • Растительное масло – 1 ст.л
  • Корица – по вкусу

Ингредиенты для глазури:

  • Яичные белки – 3 шт
  • Сахарная пудра – 2 стак
  • Пищевые красители – при необходимости

Способ приготовления

  1. Смешайте муку с сахаром, корицей, медом.
  2. Добавьте яйца, сливочное масло и сметану.
  3. Соду погасите уксусом и также добавьте в тесто.
  4. Хорошо вымесите тесто.
  5. Положите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте на час в холодильник.
  6. Раскатайте тесто толщиной 0,5 см.
  7. Вырезайте печенье формочками.
  8. Смажьте противень растительным маслом.
  9. Выложите на противень печенье и выпекайте в духовке 5-7 минут при температуре 180 градусов.
  10. Приготовьте глазурь, взбив яичные белки.
  11. Постепенно добавляйте сахарную пудру.
  12. Глазурь должна быть консистенции густой сметаны.
  13. При желании добавьте в глазурь пищевые красители.

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