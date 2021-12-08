Как приготовить пряники "николайчики": лучший рецепт
Медовые пряники, также известны как Николайчики, чуть ли, не главный символ Дня святого Николая
Ингредиенты
- Мука – 2 стак
- Яйцо - 1 шт
- Сахар – 1 стак
- Мед – 1 ст.л
- Сода (гашеная уксусом) – 1 ч.л
- Сливочное масло – 50 г
- Сметана – 2 ст.л
- Растительное масло – 1 ст.л
- Корица – по вкусу
Ингредиенты для глазури:
- Яичные белки – 3 шт
- Сахарная пудра – 2 стак
- Пищевые красители – при необходимости
Способ приготовления
- Смешайте муку с сахаром, корицей, медом.
- Добавьте яйца, сливочное масло и сметану.
- Соду погасите уксусом и также добавьте в тесто.
- Хорошо вымесите тесто.
- Положите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте на час в холодильник.
- Раскатайте тесто толщиной 0,5 см.
- Вырезайте печенье формочками.
- Смажьте противень растительным маслом.
- Выложите на противень печенье и выпекайте в духовке 5-7 минут при температуре 180 градусов.
- Приготовьте глазурь, взбив яичные белки.
- Постепенно добавляйте сахарную пудру.
- Глазурь должна быть консистенции густой сметаны.
- При желании добавьте в глазурь пищевые красители.
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